Istat | nota mensile sull' andamento dell' economia italiana

“L’avete vista?”. Basta una sua foto e Barbara D’Urso si tradisce. Da intervIstatrice a intervIstata : Carmelita a 360 gradi a Quinta Colonna. E fila tutto liscio fino a quando - all’improvviso - cambia faccia. Gli spettatori l’hanno notato subito. No - la conduttrice non l’ha presa bene… : Siamo abituati a vederla intervistare, ma per una volta Barbara D’Urso è passata dall’altra parte della barricata. Ha lasciato (temporaneamente, eh!) il suo salotto di ‘Pomeriggio Cinque’ per sedere in quello di ‘Quinta Colonna’, su Rete 4, e rispondere a Paolo Del Debbio come ‘signora della politica’ che, durante la campagna elettorale, ha ospitato tutti gli esponenti più importanti ...