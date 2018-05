Istat | economia in affanno | peggiora fiducia di imprese e consumatori

Istat/ Segnali di rallentamento per l’economia italiana. Cosa dice l’indicatore anticipatore : ISTAT, Segnali di rallentamento per l'economia e il Pil. La nota mensile dell'Istituto nazionale di statistica fa il punto della situazione. L'indicatore anticipatore(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:26:00 GMT)

Istat : “Spese famiglie crescono più del reddito”. E per Bankitalia l’economia rallenta : Pil a +0 - 2% nel primo trimestre : Le spese delle famiglia italiane crescono più del reddito, i risparmi si assottigliano e il tasso di profitto delle imprese scende. Intanto, nel primo trimestre 2018, la crescita dell’economia rallenta (+0,2% contro +0,3% di un anno fa) e il rapporto debito-pil 2017 resta inchiodato al 131,8 per cento. Complice anche il peso dei salvataggi Veneto Banca e Popolare di Vicenza che hanno zavorrato i conti pubblici. Lo scenario, offerto ...

Istat : industria ed export trainano l'economia. Non brillano i consumi : L'indice di fiducia delle imprese anticipatore 'rimane stabile su livelli elevati, confermando il proseguimento delle tendenze espansive dell'economia nel breve periodo', mentre quello delle famiglie ...

