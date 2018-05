ilgiornale

: Israele: uccideremo Assad se non caccia gli iraniani - LaStampa : Israele: uccideremo Assad se non caccia gli iraniani - Luca_O_o : RT @RadioLondra_: Israele: uccideremo Assad se non caccia gli iraniani - GogMagogtwit : Pur di non dover trovare un compromesso con l'Iran, sono disposti a consegnare la Siria al jihadismo. Non ce la far… -

(Di lunedì 7 maggio 2018)dovrebbe sapere "che la sua fine è vicina". È questo che ha detto il ministro dell'Energia israeliano Yuval Steinitz in un'intervista al sito web Ynet. L'avvertimento si riferisce alla presenza iraniana in Siria: "Seconsentirà all'Iran di trasformare la Siria in una base militare per attaccarci rovesceremo il governo", ha affermato Steinitz.Il ministro ha poi aggiunto che "fino ad oranon è stato coinvolto nella guerra civile (siriana)". Tuttavia, "se consentirà a Teheran di fare della Siria una base avanzata contro di noi, sappia che questa è la sua fine, questa è la fine del suo regime".Secondo quanto riportato dal Jerusalem Post, l'Iran si starebbe preparando a colpirecon dei missili che partiranno dal territorio siriano. Una mossa che potrebbe vendicare il raid israeliano del 9 aprile contro la base T4 e che causò la morte di più di 5.Anche il ...