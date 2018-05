Israele | se Assad continua con Iran lo elimineremo

Israele e Turchia con l'America : "Assad supera una linea rossa" : 'Queste non sono le azioni di un uomo, sono i crimini di un mostro'. È con queste parole che Donald Trump ha annunciato agli Stati Uniti il via libera a un attacco missilistico con la Siria di Assad ...

Israele spinge Trump contro Assad : C'è un target militare e uno politico. Quest'ultimo è ancora più importante del primo. Perché nel "mirino" c'è l'uomo della Casa Bianca con la sua vacillante determinazione a uscire dal "pantano" siriano. Israele va all'attacco. Delle forze lealiste di Bashar al- Assad e dei decisivi alleati siriani. Ma la guerra in Siria si sta sempre più trasformandosi in un conflitto internazionalizzato, che rischia di ...

Guerra in Siria - la Russia accusa Israele : «Hanno attaccato la nostra base aerea» Trump contro Assad |Perché deve agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siria na denominata « base T4». È da lì che gli iraniani muoverebbero i loro droni e le strategie militari degli ayatollah in Siria

Siria - Assad sposta i carri armati verso il Golan - allarme di Israele : Conclusa la battaglia alla periferia di Damasco, il governo Siria no ha cominciato a sposta re truppe verso la zona del Golan , vicino a Israele. I servizi militari israeliani hanno notato una concentrazione di carri armati e cannoni attorno alla città di Quneitra, il più importante centro Siria no nella regione, quasi completamente disabitato dal 1974...

Israele svela la verità : "Fermata con le bombe l'atomica di Assad" : ... ma anche quali pazzeschi ricatti i tagliagole avrebbero potuto imporre a tutti se Israele non avesse lanciato i suoi F16 e F15 in questa operazione di salvataggio del suo popolo e del mondo. 'È ...

Israele svela il raid contro il reattore di Assad e mette in guardia l'Iran : Alla fine è il capo di stato maggiore a convincerlo: 'I nostri piloti sono i migliori al mondo, fidati'. Olmert è in contatto con il presidente americano George W Bush. La Casa Bianca è divisa, il ...

Così Israele distrusse il reattore atomico di Assad : Israele ha ammesso per la prima volta ufficialmente di aver distrutto nel settembre del 2007 un reattore nucleare che la Siria stava costruendo nell’Est del Paese, vicino a Deir ez-Zour, e che stava per entrare in funzione. L’Operazione Orchard è stata svelata in tutti i dettagli, e i piloti degli F-16 che la condussero potranno ora ricevere i rico...