Israele minaccia chi protesta contro il Giro d' Italia

"Se minacciano Tel Aviv - colpiremo Teheran". Israele mostra il volto duro con l'Iran - certo che Trump non tradirà : Israele, ultima chiamata per l'Iran. "Se gli iraniani mettono nel mirino Tel Aviv, noi colpiremo Teheran e le basi militari iraniane, come abbiamo fatto in Siria". Parola di Avigdor Lieberman, ministro della Difesa israeliano. Tempi e luogo di questo avvertimento rafforzano il contenuto del messaggio. Lieberman, uno dei falchi del governo Netanyahu, usa i media sauditi per una intervista che rafforza il legame tra Gerusalemme e Riyadh contro il ...