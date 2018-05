Iran | Trump | ' Domani annuncio la mia decisione'

Trump pronto ad annunciare la decisione sull'accordo nucleare con l'Iran. Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson : "Non va rottamato" : Lo storico accordo sul programma nucleare dell'Iran è appeso a un filo. Donald Trump annuncia su Twitter di aver preso la decisione e che la comunicherà domani in diretta tv dalla Casa Bianca. Poche ore prima, il presidente iraniano Hassan Rohani si era detto pronto a continuare a rispettare l'intesa del 2015 anche con l'uscita degli Usa se almeno l'Europa manterrà gli impegni e fornirà adeguate garanzie alla ...

Nucleare - minacce Iraniane a Trump : Il presidente iraniano Hassan Rohani avverte gli Stati Uniti del rischio di «un pentimento storico» se dovessero lasciare l’accordo sul Nucleare firmato nel 2015 dall’Amministrazione Obama. Ma Donald Trump sembra intenzionato a tirare dritto e ribadisce che l’Iran «non avrà mai l’atomica», spalleggiato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, men...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Ecco cosa si rischia se Trump sbaglia strategia sull'Iran : I toni aggressivi di Trump sembrano aver contribuito all'avvio a soluzione del caso nordcoreano, ma è molto difficile che possano servire a risolvere il conflitto con l'Iran. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:08:00 GMT)USA-RUSSIA/ Così Trump arricchisce Putin (e riapre la GUERRA fredda), di C. LarkyTERZA GUERRA MONDIALE/ Usa e Israele giocano alla roulette iraniano-saudita, int. a R. Hamaui

«Con le armi al Bataclan sarebbe stato diverso» Trump mima i terroristi Video Nucleare - tensione con l’Iran : Lo show del presidente alla convention della National Rifle Association: mima i terroristi che hanno sparato al Bataclan e critica anche Londra diventata zona di guerra per l’uso dei coltelli. Indignazione a Parigi e Londra

Giuliani svela il piano di Trump sull'Iran : "Vuole abbattere il regime degli ayatollah" : La decisione che può cambiare il volto del Medio Oriente è stata presa. Ora si tratta di preparare il terreno con gli alleati europei perché non si consumi una rottura irreparabile. Per Donald Trump è iniziata la settimana più calda in politica estera della sua presidenza. Il 12 maggio, l'annuncio ufficiale dell'uscita unilaterale degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano del 2015. Due giorni dopo, ...

Trump verso l'addio all'accordo sul nucleare? Iran : se ne pentirà : Sarà difficile convincere Pompeo a restare nell'accordo, visto che il 29 aprile scorso definì l'Iran "il più grande sponsor del terrorismo al mondo". E sarà difficile fare altrettanto con Bolton, ...

Nucleare Iran - Rohani avverte Trump : “Se lascia l’accordo gli Usa se ne pentIranno” : “Se gli Stati Uniti lasciano l’accordo Nucleare se ne pentIranno”. Questo il messaggio lanciato dal presidente Iraniano Hassan Rohani a meno di una settimana dal 12 maggio, data entro la quale Donald Trump deciderà se confermare l’intesa firmata nel 2015 tra Iran e Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania, Russia e Stati Uniti. “Se l’America lascerò l’accordo Nucleare – ha detto Rohani in un discorso televisivo ...

Colloquio Trump-May su Iran - Corea Nord : 01.51 "Il presidente ha messo in evidenza il suo obiettivo di una Corea del Nord denuclearizzata e il suo impegno per assicurare che l'Iran non abbia mai armi nucleari". Così la Casa Bianca a proposito del Colloquio di Trump con il primo ministro inglese May, con la quale ha parlato dell'atteso incontro con il leader Nord Coreano Kim Jong Un, dell'Iran e di scambi commerciali.

Nucleare - l'Iran contro Trump. E adesso l'Onu teme la guerra : Il conto alla rovescia verso il 12 maggio rende sempre più nervosi i protagonisti del braccio di ferro sul Nucleare iraniano. Gli europei, con Macron in testa, si sforzano disperatamente di salvare l'...

EFFETTO TRUMP/ Donald - 'strategia Kim' contro Iran e Ue : Secondo EDWARD LUTTWARK, Donald TRUMP in politica estera sta ottenendo grandi successi, ma in politica interna ha compiuto un grave errore. Ecco di cosa si tratta