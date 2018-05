Investimenti italiani in Crimea a scapito delle sanzioni

Boom di Investimenti italiani nelle rinnovabili : raddoppiati i gigawatt in un anno - ma prevale l’estero : Tornano a correre gli investimenti italiani nelle rinnovabili nel 2017: valgono 13,5 miliardi, per una potenza di 13,4 GW, contro i 6,8 GW del 2016. La crescita è sorprendente, con un aumento del valore dell’87,5%. Se è vero che gli investimenti internazionali sono la componente principale, ripartono anche le installazioni in Italia. Sono alcuni dei dati contenuti nella nuova edizione del Rapporto Annuale Irex “L’evoluzione del mercato ...