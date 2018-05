Intercettazioni | Anm | “Riforma dannosa | da ripensare”

Intercettazioni - Anm : riforma sbagliata : 23.00 "La riforma sulle Intercettazioni è sbagliata perchè danneggia le indagini e il diritto di difesa. Auspichiamo che il prossimo governo possa tornare alla situazione precedente". Lo ribadisce il presidente Anm, Minisci. Sulla riforma delle carceri "auspichiamo che l'iter prosegua, ma servono risorse significative che al momento non ci sono", dice Minisci, che torna a sottolineare il problema della sicurezza dei tribunali, "luoghi insicuri ...

