Inter | Rafinha uomo da Champions Così Ausilio punta a confermarlo

Calciomercato Inter - piano per Rafinha : Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds nerazzurro ci proverà con un rinnovo del prestito fino a giugno 2019 ma con obbligo di riscatto intorno ai 40 milioni , pagamento pluriennale, . Il Barcellona, ...

Inter - ora Rafinha è imprescindibile : ecco come proverà a tenerlo : Il brasiliano ormai un punto fermo della squadra, lui bacia la maglia dopo il gol all'Udinese e per l'Inter c'è la necessità di confermarlo

Inter - c'è il piano per Rafinha : arriva l'offerta sorprendente al Barcellona Video : Anche ieri è stato grande protagonista nella vittoria dell'Inter sull'Udinese per 4-0 alla Dacia Arena, che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a due punti dalla Lazio in zona Champions. Parliamo del fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara, che ormai ha conquistato tutti con le sue giocate, anche il tecnico Luciano Spalletti, che inizialmente nutriva perplessita' visto che il giocatore non giocava una partita ufficiale da un anno. E, invece, ...

Udinese-Inter 0-4 - le pagelle : Rafinha e Icardi illuminano - un giocatore delude Video : E' terminato poco fa il lunch match tra Udinese ed Inter, valido per la trentaseiesima giornata di campionato. Vincono i nerazzurri, che dominano la partita e vanno al riposo dopo i primi quarantacinque minuti sul 4-0 grazie alle reti di Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero. L'Inter resta al quinto posto ma sale a 69 punti e si porta ad un punto da Roma e Lazio, che quest'oggi saranno impegnate rispettivamente nel posticipo contro il ...

Udinese-Inter 0-4 : in gol Ranocchia - Rafinha - Icardi e Borja Valero : Icardi esulta sotto la curva occupata dai tifosi dell'Inter Condividi La cronaca è un lungo monologo dell'Inter, eccezion fatta per due occasioni dell'Udinese. Già al 5' Danilo salva sulla linea una ...

Udinese-Inter - le pagelle : Rafinha e Perisic dominano : pagelle INTER HANDANOVIC 6.5 Basta la parata su Lasagna, sul risultato di 0-1, per essere decisivo. CANCELO 6.5 Spinge tanto come al suo solito. L'Inter deve assolutamente riscattarlo dal Valencia. ...

Udinese-Inter 0-4. Ranocchia sblocca - Rafinha - Icardi e Borja Valero in gol : la cronaca - Primo tempo perfetto dell'Inter, che al 12' si trova già avanti grazie al colpo di testa di Ranocchia , partito titolare per l'infortunio di Miranda durante il riscaldamento, . Danilo ...

Inter - l'agente di Rafinha incontra il Barcellona che intanto punta il nuovo Neymar : Secondo il quotidiano catalano 'Sport', il giocatore sarebbe felice di rimanere all' Inter ma ad oggi resta di proprietà del Barca , con cui ha un contratto fino al 2020. L'obbligo di riscatto ...

Inter - situazione Rafinha - Mazinho chiarisce tutto : 'Resta se...' : Mentre la corsa Champions continua diventando sempre più complicata, all'Inter aleggiano i primi Interrogativi di mercato. I riscatti di Cancelo e Rafinha, giocatori chiave nella seconda parte di stagione, passano dal raggiungimento dell'obiettivo stagionale. Per quanto concerne il brasiliano, i nerazzurri dovrebbero spendere 35 milioni più 3 di bonus entro la fine dell'annata 2017/2018, come da accordo con il Barça. Non è da escludere una nuova ...

Inter - Mazinho : 'Rafinha è felice in nerazzurro - ma dipende tutto dal club' : Dalla semifinale tra Real Madrid e Bayern Monaco alle prospettive future dell'Inter: Mazinho segue i suoi due figli, entrambi calciatori. Thiago Alcantara ieri era in campo nel pareggio del Bernabeu e ...

Rafinha : 'All'Inter è tutto meraviglioso - ecco perché l'ho scelta. Su Spalletti...' : I Rolling Stones per me sono i migliori rocker al mondo e l'opportunità di conoscere Mick Jagger è stata magnifica'. L'ITALIANO - 'La lingua italiana? Capisco tutto, ma preferisco parlare in spagnolo.

Inter pronta a tutto per Rafinha : arrivano due offerte al Barcellona Video : In casa #Inter si comincia a pianificare gia' la prossima stagione nonostante ci siano ancora tre partite da giocare in questo campionato. La corsa Champions si è complicata pesantemente dopo la sconfitta subita sabato contro la Juventus per 3-2 [Video], con i bianconeri che hanno rimontato una gara che sembrava persa visto che fino all'88' l'undici di Luciano Spalletti era in vantaggio. Ora i nerazzurri sono al quinto posto a 66 punti, a ...