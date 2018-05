Inter | la domenica perfetta

Sabato e domenica il Palazzetto dello sport di Carbonia ospita il campionato Interregionale di taekwondo. : Una serie di incontri dall'elevata cifra tecnica in cui a trionfare saranno sicuramente i valori ispirati al fair play» , ha spiegato l'assessore allo sport Valerio Piria. Le gare cominceranno Sabato ...

FERRARA IN TV - Domenica 6 maggio 10.15. All'Interno del magazine 'Italian Beauty' : Rai Tre lo manda All'interno di Italian Beauty, magazine di Rai Italia, la direzione della Rai che produce e distribuisce i programmi della televisione pubblica italiana in tutto il mondo, su canali ...

“Arriva lei!”. Domenica In - terremoto alla conduzione. Dopo settimane di indiscrezioni - c’è la conferma della diretta Interessata. Le sorelle Parodi sono già il passato : Che l’era delle sorella Parodi fosse al tramonto era cosa nota. Lo era già ad ottobre quando, da Lisbona, l’ex direttore di Rai 1 Del Noce aveva tuonato contro la conduzione delle sorelline piangendo sullo stato in cui era stato ridotto Domenica In, forse il format più duraturo di casa Rai. Adesso, Dopo settimane di voci , arriva la conferma. Al timone del programma, con l’obiettivo dichiarato di battere Barbara D’Urso e la sua Domenica ...

“Dov’è?”. Panico in diretta : la Cipriani non si presenta in studio a ‘Domenica Live’. Era il suo momento per l’Intervista con Barbara D’Urso - ma non si trovava più. Poi la scoperta : Domenica Live, per la prima volta un bell’imprevisto in diretta. Per colpa di chi? Di Francesca Cipriani! L’ex naufraga, infatti, presentata da Barbara D’Urso, avrebbe dovuto fare il suo ingresso in studio dopo il video riassunto della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Qualcosa, però, durante la diretta è andato storto e dopo l’annuncio della conduttrice nessuno, in realtà, è entrato in studio. Dove era finita Francesca Cipriani? ...

Barbara Bouchet/ Intervista dietro ai fornelli sulle orme del figlio Alessandro Borghese (Domenica In) : Barbara Bouchet, l'attrice torna protagonista sul piccolo schermo. Nel salotto di Rai Uno oggi racconterà quali sono i suoi progetti per il prossimo futuro. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 03:50:00 GMT)

Pedrosa - Intervento ok : domenica correrà ad Austin : Dani Pedrosa sarà al via domenica prossima del GP delle Americhe ad Austin. Il pilota della Honda è infatti riuscito a recuperare in tempi rapidissimi dopo l'intervento chirurgico subìto a Barcellona ...

Elfo umano a Domenica Live - chi è Luis Padron / Video : la provocazione di Interrante : “dovresti evirarti…" : Luis Padron, chi è l'uomo Elfo a Domenica Live: Video. Orecchie a punta e interventi shock, da Barbara d’Urso arriva il re del Fantasy: “Mi ispiro anche a vampiri e alieni. Ora sono felice”(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 07:49:00 GMT)

Annalisa Minetti con la figlia Elena Francesca a Domenica Live/ Mamma bis : la d’Urso-Intervista in diretta : Annalisa Minetti presenta la figlia Elena Francesca a Domenica Live da Barbara d'Urso, la cantante Mamma bis: l'intervista in diretta televisiva su Canale 5 dopo le prime emozioni.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:36:00 GMT)

Elfo umano Luis Padron a Domenica Live/ Video - Orecchie a punta e Interventi : dalla d’Urso il re Fantasy : Luis Padron, il ragazzo Elfo ospite a Domenica Live: Video, Orecchie a punta e interventi shock, da Barbara d’Urso arriva il re del Fantasy pronto a sconvolgere il pubblico.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 13:29:00 GMT)

F1 - GP Bahrein 2018 – Kimi Raikkonen : “Voglio andar forte la domenica. Il nuovo format nel 2021? Mi Interessa poco” : Nella conferenza stampa di presentazione del GP del Bahrein 2018, secondo appuntamento del Mondiale di F1, Kimi Raikkonen ha espresso il proprio pensiero a riguardo dei temi del momento, non perdendosi in chiacchiere come è solito fare. Il finlandese ha analizzato quanto è accaduto in Australia: “E’ stato un weekend lineare, avremmo potuto fare di più. Ma ogni volta è lo stesso, c’è sempre qualcosa su cui migliorare. Ovviamente ...

Cristina Parodi boom! Parole al veleno contro D’Urso : l’Intervista fiume della conduttrice di ”Domenica In” : Non ci va tanto per il sottile Cristina Parodi nei confronti della rivale Barbara D’Urso e il suo programma ”Domenica Live”, con cui si scontra ogni domenica pomeriggio e la maggior parte delle settimane esce sconfitta. La conduttrice di ”Domenica In” non si è sottratta ad alcune spinose questioni che da mesi tengono banco sui social e tra gli addetti ai lavori, in primis gli ascolti. La sfida tra le due ...

Marco e Federica Del Vecchio/ Oggi protagonisti della D'Urso Intervista (Domenica Live) : Marco e Federica Del Vecchio a Domenica Live: Oggi protagonisti della D'Urso intervista. Ultime notizie sull'ex attaccante della Roma e la figlia, reduci dall'esperienza a Dance Dance Dance(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 15:35:00 GMT)

Guenda Goria/ La figlia di Maria Teresa Ruta Interviene sul dilagante problema del bullismo (Domenica In) : Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta interviene sul dilagante problema del bullismo nel nostro paese. L'opinionista ormai è un volto quasi fisso del salotto di Rai 1. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:24:00 GMT)