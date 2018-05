Inter | c' è il piano per Rafinha | arriva l' offerta sorprendente al Barcellona

Polizia Interrompe festino a base di droga - c'è anche Dark Side Video : La notizia, diffusa nella mattinata di oggi dall'edizione on line del Messaggero, è immediatamente diventata virale, ed in questo momento sta rimbalzando da un portale all'altro. Stando a quanto riportato dal noto quotidiano capitolino, i fatti si sarebbero verificati martedì scorso, nel pomeriggio. Questa la cronaca della vicenda riportata nell'articolo del Messaggero, firmato da Marco Carta. L'irruzione delle forze dell'ordine Le forze ...

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle : Icardi eroico - ecco chi è il peggiore Video : E' terminato poco fa l'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato tra #Inter e #Juventus con la vittoria dei bianconeri per 3-2 in un match che lascera' molti strascichi polemici. Le reti di Douglas Costa nel primo tempo al 13', nella ripresa arrivano le reti di Icardi al 52' e l'autorete di Barzagli al 65' a ribaltare il risultato, ma la Juve non molla e in novanta secondi recupera grazie ai gol di Cuadrado e Higuain all'87' e ...

C'è Inter-Juventus - Napoli sogna il sorpasso Video : 3 E' il giorno di #Inter-#Juventus, il derby d'Italia, la partita delle partite per certi aspetti, quelli legati alle appassionanti sfide del passato, quasi sempre in chiave scudetto. Quella di stasera - fischio d'inizio alle 20,45 - è, comunque, una gara di fondamentale importanza per la lotta al vertice, perché i bianconeri di Massimiliano Allegri non possono concedersi neppure un mezzo passo falso contro i nerazzurri di Luciano ...

Grande Fratello 2018 : Luigi Favoloso è Interessato ad una concorrente? Video : Al termine della seconda puntata del popolare reality show “Grande Fratello 2018 [Video]”, andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 23 aprile, due concorrenti si sono avvicinati molto. Cos’è successo nella seconda puntata? Nella parte iniziale del secondo appuntamento, che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su Canale 5 ieri sera, la conduttrice dopo aver salutato il pubblico e gli opinionisti, ha annunciato l’ingresso di Paola ...

Ravezzani : 'Inter - è una follia fare quest'acquisto' Video : L'#Inter è pienamente concentrata sul campionato visto che entra nel vivo la lotta per un piazzamento in Champions League. I nerazzurri, dopo la vittoria di ieri sul Chievo Verona per 2-1 [Video], sono rimasti al quinto posto ma sono saliti a 66 punti, ad una lunghezza da Roma e Lazio, rispettivamente terza e quarta, che hanno vinto contro Spal e Sampdoria in scioltezza. Ora il calendario pone la squadra di Luciano Spalletti di fronte alla ...

Mercato Milan - è fatta per un colpo di livello Internazionale? I dettagli Video : Il #Milan è attento. Lo è fuori dal campo dove Marco Fassone conta di diradare le nubi che sembravano annidarsi sul futuro. Lo è anche e soprattutto sul Mercato dove Massimiliano Mirabelli ha iniziato a muoversi con largo anticipo, delineando quelle che dovranno essere le strategie. Il club rossonero non adottera' una politica di investimento analoga a quella dell'estate scorsa. C'è l'idea di fare dei colpi intelligenti e che possano ...

Inter - dopo De Vrij e Asamoah nuovo colpo a parametro zero : c'è la firma Video : L'#Inter non pensa solo al campionato, nonostante la lotta Champions sia entrata nel vivo con i nerazzurri al quinto posto a 63 punti, ad un punto di distacco da Roma e Lazio, rispettivamente terza e quarta, che ieri hanno battuto Genoa e Fiorentina. Inter che, invece, ha battuto il Cagliari nell'anticipo della trentatreesima giornata di campionato con un netto 4-0 [Video] grazie alle reti di Joao Cancelo, Icardi, Brozovic e Perisic. La societa' ...

Inter - c'è la conferma : si pensa ad una clamorosa recompra Video : L'#Inter non pensa solo al campionato, dove è in piena lotta per la zona Champions, essendo quinta in classifica a 63 punti, ad una lunghezza di distacco da Lazio e Roma, rispettivamente terza e quarta. I nerazzurri, però, si stanno gia' muovendo sul mercato [Video] per anticipare la concorrenza, per regalare i rinforzi giusti al tecnico, Luciano Spalletti, prima che inizi il ritiro, che quest'anno si terra' ad Appiano Gentile, Inoltre ...

Inter : top player in arrivo in estate? C'è una brutta notizia Video : L'#Inter pensa a chiudere questa gestione con la consapevolezza che centrare la Champions League potrebbe rendere più ambiziosi i programmi della prossima annata. Non è un mistero, infatti, che l'approdo nella massima competizione europea sia sinonimo di maggiori introiti ed eventualmente di una maggiore capacita' di investimento. Ma se la squadra è giustamente concentrata sul campo, c'è chi, come Piero Ausilio, deve pensare a programmare quelle ...

Inter : torna di moda un vecchio pallino - ma oggi è una seconda scelta Video : Javier Pastore e l'#Inter, una telenovela di calciomercato che ormai va avanti da quasi due anni. Ma ciò che è accaduto negli ultimi mesi, oggi lo fa diventare una seconda scelta, anzi il suo approdo a Milano è decisamente improbabile. Tutto questo perché colui che a gennaio venne presentato come un'alternativa all'argentino, oggi è diventato un perno insostituibile per Luciano Spalletti. Un'operazione di mercato che simboleggia quanto accaduto ...

Adriano ricoverato in ospedale : ecco cosa è successo all'ex giocatore dell'Inter Video : #Adriano Leite Ribeiro è rimasto nel cuore di tutti i tifosi dell'#Inter ed anche l'Imperatore - come era stato soprannominato dai sostenitori nerazzurri - continua a re con grande passione le sorti della Beneamata. La scorsa settimana il calciatore brasiliano è stato a Milano ed ha fatto visita ad Appiano Gentile per ritrovare vecchi amici, in una sorta di ritorno al passato. Adriano ha poi parlato a Inter Tv, raccontando i ricordi che lo ...

Inter - Lautaro Martinez : c'è l'annuncio - prezzo e clausola Video : L'argentino #Lautaro Martinez è un calciatore dell'#Inter. Dall'Argentina arriva la conferma ufficiale da parte del presidente del Racing de Avellaneda, il club dell'attaccante sudamericano. Il Racing avrebbe voluto trattenere il campioncino, fa sapere il massimo dirigente, ha più volte parlato con l'agente, ma Martinez voleva una nuova sfida in Europa. Victor Blanco è anzi felice che non si sia concretizzato l'affare con l'Atletico Madrid, che ...