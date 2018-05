Inter | Ausilio avverte la Lazio | ' Siamo in un ottimo momento Rafinha? Lui vuole rimanere'

FOTO CM.IT - Inter - Ausilio : ''Juventus? Orsato è tra i migliori'' : ... che sognano ancora un piazzamento in Champions League: 'E' un onore ritirare un riconoscimento legato ai giovani, io vengo da quel mondo. Lazio-Inter diventerà una finale se faremo nostro dovere ...

Inter - Rafinha uomo da Champions. Così Ausilio punta a confermarlo : Se la Champions dell'Inter avrà una faccia, sarà quella di Rafael Alcantara, alias Rafinha. Il brasiliano può essere l'uomo in più di questa ricorsa finale riapertasi quasi inaspettatamente, e ...

Inter - Ausilio : 'Orsato è un ottimo arbitro - ha solo sbagliato una partita' : Lo dice il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ai microfoni di Premium Sport poco prima del fischio d'inizio del match dei nerazzurri contro l'Udinese. 'Abbiamo 4 punti di distacco dalla ...

Ausilio : 'Lo stile Inter ci contraddistingue. Orsato bravo - ma...' : ' L'Inter deve dimenticare in fretta la gara con la Juventus - ha detto ancora a Premium Sport il dirigente nerazzurro -, quel che c'era da dire l'abbiamo detto e comunque rimane la grande ...

Inter - parla Ausilio : "per il FFP sacrificheremo qualche giovane" : Piero Ausilio è Intervenuto ai microfoni della trasmissione "Radio Anch'io Sport" su Radio Uno. Il DS nerazzurro ha parlato del futuro di Luciano Spalletti e Mauro Icardi ed ha fatto un riferimento anche al mercato ed alle vicende legate al FFP. Queste le sue parole: ' ...

Inter - due strade per il riscatto di Rafinha. Tra un mese Ausilio... : Non ci sono dubbi sul buon impatto di Rafinha nel campionato italiano, ma ad oggi non ci sono certezze circa il suo riscatto da parte dell'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la società nerazzurra miri ad avere uno sconto dal Barcellona. 'Rafinha vorrebbe restare all'Inter e l'Inter vorrebbe trattenere Rafinha fino al 2022. Scritto così, sembra un ...

Calciomercato Inter - il ds Ausilio : 'Spalletti e Icardi il nostro futuro. Mercato? Partirà qualche giovane' : Il ds dell'Inter, Intervistato da Radio anch'io sport ha affrontato diversi temi, iniziando dal successo nerazzurro sul Chievo: "Si deve sudare e far fatica tutte le domeniche e su tutti i campi, non ...

Inter - Ausilio aspetta la Juventus : 'Venderemo cara la pelle' : TORINO - Il ds dell' Inter Piero Ausilio , ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su Radio Uno, apre la settimana che porta al big match con la Juventus , sconfitta ieri sera dal Napoli, con una promessa: ' Venderemo cara la pelle. Sarà una sfida difficile - ammette Ausilio -...

Calciomercato Inter - le dichiarazioni sorprendenti di Ausilio : Calciomercato Inter – L’Inter in campo nella gara di campionato contro il Chievo, nel frattempo Ausilio ai microfoni di Premium Sport parla di mercato: “Siamo contenti di tutti. Sapevamo che Rafinha aveva bisogno di tempo, così come Cancelo. Gli altri invece sono stati in linea con le aspettative. E’ vero che Dalbert ha forse fatto di meno, ma vi posso assicurare che al momento è il giocatore più richiesto sul mercato ...