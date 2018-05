huffingtonpost

: RT @Virus1979C: Incombe il voto. Franati i negoziati su un Governo politico, incerti i numeri di un Governo di tregua, il Quirinale mette i… - antoniodoblo : RT @Virus1979C: Incombe il voto. Franati i negoziati su un Governo politico, incerti i numeri di un Governo di tregua, il Quirinale mette i… - soniabetz1 : RT @Virus1979C: Incombe il voto. Franati i negoziati su un Governo politico, incerti i numeri di un Governo di tregua, il Quirinale mette i… - romanosvaldo : Incombe il voto (di A. De Angelis) -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Come in drammatico gioco dell'oca, si torna al punto di partenza. Ma con la differenza che, ad ogni giro, si restringe il ventaglio delle possibilità. E questa volta, il terzo appuntamento con le consultazioni, ha certificato l'impossibilità di far nascere un governo politico. E, con essa, la difficoltà anche di ricorrere alla scialuppa di un "governo del presidente" che – sostenuto per qualche mese dai partiti con senso di responsabilità - riporti il paese alil prossimo anno, dopo aver approvato una delicata finanziaria e scongiurato l'aumento dell'Iva. Tentativo che comunque il presidente farà, anche se il nome non sarà annunciato oggi.Parliamoci chiaro, dietro lo stallo del terzo girola prospettiva di un ritorno rapido alle urne. A settembre ma anche, e questa è la novità, a luglio. Non è colpa o ...