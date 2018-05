Inclusione sociale | opportunità di realizzarsi Cosa significa oggi Il lavoro

huffingtonpost

(Di lunedì 7 maggio 2018) Sentiamo sempre più spesso parlare di lavoretti,alla spina, micro-. Giorgio Alleva, presidente Istat, argomentando sulla necessità di realizzare un osservatorio sui mini-jobs italiani, di recente ha affermato che le persone che lavorano a ore, impegnate nella cosiddetta gig economy, sono circa 550 mila persone, il 2,5% degli occupati d'Italia.La posta in gioco qui non è solo semantica –dalalla multi-attività dei lavoretti– o esclusivamente giuridica, come nel caso della sentenza del Tribunale di Torino, secondo cui i fattori del food delivery sono lavoratori autonomi. Più in generale, questi casi dovrebbero farci sulla qualità e sul senso che vogliamo dare al.Affermare, nel contesto attuale, che ilcontaandare in controtendenza rispetto al progressivo e generalizzato aumento ...