In Turchia | ' Roma | offerta di 30 milioni per Talisca'

Dalla Turchia : 'Roma - è fatta per Anderson Talisca' : ROMA - La Roma si muove per Anderson Talisca . Secondo il quotidiano turco Fanatik , il Benfica avrebbe già raggiunto un accordo di massima con i giallorossi per il trasferimento del 24enne attaccante ...

Roma - ansia per Ünder : distorsione al ginocchio - salta Turchia-Irlanda : Roma, ansia per Ünder: distorsione al ginocchio, salta Turchia-Irlanda E’ allarme in casa Roma, che sta monitorando a distanza le condizioni di Cengiz Ünder. Mercoledì l’attaccante, che si trova in ritiro con la nazionale turca, ha rimediato in allenamento una distorsione al ginocchio sinistro e giovedì si è allenato a parte. Fortunatamente il problema fisico […]

Roma - ansia Ünder : si è fatto male con la Turchia : TORINO - L'attaccante della Roma Cengiz Ünder si è fatto male al seguito della nazionale turca. Il ventenne ha riportato infatti una leggera distorsione al ginocchio sinistro nel corso di un ...

Roma - ansia per Ünder : distorsione al ginocchio - salta Turchia-Irlanda : L'esterno si ferma in allenamento con la sua nazionale e mette in allarme i giallorossi, anche se non sembra nulla di grave