“In Italia se nasci povero lo rimani Il reddito minimo non basta | ora cambiare il

Allegri in seguito allo scandalo di Inter-Juventus - dopo il danno c’è anche la beffa : “In Italia piace fare commedia” : La Juventus prova ad avvicinarsi allo scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri si prepara per la gara di campionato contro il Bologna, non sono mancate le polemiche per gli errori arbitrali di Orsato dopo la gara tra Inter e Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in conferenza stampa: “Con le polemiche si convive. La Juventus ha fatto fino a questo momento 88 punti, qualche punto in più dell’anno scorso. Il campionato è aperto ...

“In quel droga party…”. Guai per il noto cantante italiano. La polizia lo ha beccato in compagnia di altre sei persone : cosa succedeva là dentro : Per tante ragazzine è un idolo. Tatuaggi sul corpo, lingua sciolta e fare da duro. Testi di critica, sociale e musicale. Una vita agiata la sua, figlio di un famoso regista, abbandonata per seguire la musica. quello che gli è successo però c’entra poco con chitarre e microfoni, di più con il commissariato di polizia che lo ha beccato in un appartamento in via Bonifacio VIII a Roma dove si stava svolgendo un festino a base di ...

Pensioni - Ue : “In Italia spesa alta e rischio povertà”/ Commissione : ombre sulle mini riforme Poletti-Renzi : Pensioni, Ue bacchetta Italia: “spesa alta e rischio povertà”. Rapporto della Commissione: critiche e ombre sulle mini riforme Poletti-Renzi. A rischio chi ha carriere discontinue(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:46:00 GMT)

Pensioni - Ue : “In Italia spesa troppo alta e protezione povertà inadeguata” : Pensioni, Ue: “In Italia spesa troppo alta e protezione povertà inadeguata” “Dovrebbero essere prese misure per rafforzare la capacitàdistributiva dei regimi Pensionistici e meglio integrarli conregimi supplementari” Continua a leggere

RENZI A DI MAIO : “InCONTRO SÌ - FIDUCIA PER GOVERNO NO”/ M5s : “Di più non potevamo fare - peccato per l'Italia” : RENZI chiude al M5S: “FIDUCIA a Di MAIO? Mai. Faccia GOVERNO con Salvini”. La replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: “Ego smisurato”. Le ultime notizie sullo stallo politico(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:48:00 GMT)

Amianto - dossier di Legambiente : “In Italia bonificato il 2% degli edifici. Lazio e Trentino non hanno piano di rimozione” : Ventisei anni dopo l’approvazione della legge che prevedeva la rimozione dell’Amianto dagli edifici, solo il 2% delle strutture è stato bonificato. E il dato è per difetto, visto che alcune Regioni non hanno nemmeno completato le attività di censimento. È la fotografia scattata dall’ultimo rapporto Liberi dall’Amianto, realizzato da Legambiente e presentato in occasione della Giornata mondiale delle vittime ...

1 Maggio - Festa dei Lavoratori : “In viaggio 4 italiani su 10” : Ben quattro italiani su dieci (40%) hanno deciso di mettersi in viaggio nel lungo ponte della Festa dei Lavoratori per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti, maniFestazioni o semplicemente per fare una gita fuori porta in giornata. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del ponte del primo Maggio tradizionalmente dedicato alle scampagnate e alle gite fuori ...

Biotecnologo a Barcellona. “In Italia riverenza per quello che dice il capo. Tornare? No - per un giovane non c’è futuro” : “L’Italia è un Paese vecchio, governato da vecchi, per vecchi”. Nel 2012, cinque giorni dopo la laurea in Biotecnologie mediche alla Sapienza, Alessandro Dasti era già a Londra “con la speranza di trovare un dottorato”. Dopo un anno in Inghilterra, uno in Francia e tre in Spagna, il ricercatore Italiano non pensa minimamente di rientrare. “La nostra classe politica? È talmente autoreferenziale che non ha la benché minima idea di dove stia ...

Londra - capo videoanimazione : “In Italia lavoravo in uno scantinato. Qui ho fatto film per Hollywood” : Quando era ancora ragazzino Marco ha cominciato a programmare il Commodore 64 che suo padre comprò come strumento di lavoro. All’esame di terza media prese la licenza col massimo dei voti utilizzando una presentazione multimediale che aveva creato da zero, “senza l’aiuto di Power Point o di qualsiasi tipo di applicazione”. Da allora ha cominciato a lavorare con i computer, concentrandosi su musica, grafica e videoanimazione. Dopo l’apertura di ...

“In Italia troppa superficialità sulla scienza”. Cosa dice Marica Branchesi - l’astrofisica che piace a Time : “L’Italia non sa riconoscere il valore dei suoi scienziati. E non solo in astronomia e fisica”. Eppure “ce ne sono di bravissimi”. Più che un affondo è un’amara considerazione quella di Marica Branchesi, astrofisica appena eletta da Time tra le 100 personalità più influenti al mondo. Non lo dice da cervello in fuga: la Branchesi si divide tra l’Italia e la gli Stati Uniti ...

Conti pubblici - Fmi rivede al rialzo la crescita italiana ma avverte : “Incertezza politica minaccia le riforme” : L’economia italiana andrà meglio del previsto nel 2018, ma rimarrà fanalino di coda dell’Eurozona. E l’incertezza politica post-elettorale aumenta i rischi per l’attuazione delle riforme, vista la possibilità che il prossimo esecutivo modifichi l’agenda. E’ l’avvertimento contenuto nel World Economic Outlook diffuso dal Fondo Monetario Internazionale, che ricorda ancora una volta come l’elevato ...

Ricercatori stranieri? In Italia non vengono. Presidente Cnr : “Investire per creare eccellenza” : L’Italia non piace ai Ricercatori europei. Il Paese di Leonardo da Vinci e di Galileo Galilei non attrae più chi si occupa dello sviluppo della ricerca scientifica. Meglio andare in Gran Bretagna, Germania, Francia o ancora in Svizzera e Spagna piuttosto che venire nella terra del sole e della pizza. Il dato arriva dall’Erc, European Research Council che nei giorni scorsi ha assegnato 653 milioni di euro a beneficio di 269 Ricercatori senior in ...

Real Madrid-Juventus - Cairo punge i bianconeri : “In Italia…” : Real Madrid-Juventus, ancora polemiche clamorose dopo la gara valida per i quarti di finale di Champions League, eliminazione che fa male per la squadra di Massimiliano Allegri che si trovava sullo 0-3 prima della beffa nel finale con il contestato rigore concesso ai Blancos nel finale e poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Nel frattempo il presidente del Torino Cairo punge i bianconeri a Premium Sport: “Posso solo dire che in Italia quel ...

VENTURA “InSIGNE FUORI CON LA SVEZIA? LA VERITÀ È..”/ Ex ct Italia dopo Mondiale mancato : carriera finita? : Il ritorno di VENTURA: "Insigne FUORI con la SVEZIA? La VERITÀ è che...". L'ex ct Italia dopo il fallimento del Mondiale mancato, "conosco cose che appena potrò dire.."(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:31:00 GMT)