In Italia la crescita è più lenta

Segnali di rallentamento per l'Italia - crescita meno intensa : Nell'economia italiana "si rafforzano i Segnali di rallentamento delineando uno scenario di minore intensità della crescita". Lo scrive l'Istat nell'ultima nota mensile sull'andamento dell'economia italiana relativa al mese di aprile.

Istat : si rafforzano segnali di rallentamento crescita economia Italiana : "L'

Italia : CsC - produzione industriale torna su sentiero di crescita moderata : Dopo il contributo nullo alla crescita del Pil a inizio 2018, nel secondo trimestre l'industria dovrebbe tornare quindi a dare un apporto positivo, rafforzando l'ulteriore espansione dell'economia ...

Mef : Ue conferma per Italia Pil e occupazione in crescita : E' quanto afferma il ministero dell'Economia, spiegando che 'le stime sull'andamento dell'economia per il 2018 confermano quelle recentemente pubblicate dal governo Italiano: una crescita dell'1,5% ...

Ue : "Italia ultima per crescita. Rischi per incertezza politica" : Previsioni economiche di primavera della Commissione europea: Pil a 1,5% nel 2018, in calo disoccupazione e debito pubblico. "Assenza di governo può agitare mercati"

La Ue : «Italia ultima per crescita - rischi dalla prolungata incertezza politica» Moscovici : «Da Roma sforzi pari a zero» : L’Italia resta fanalino di coda d’Europa per la crescita, la più bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito. Per entrambi i Paesi il pil 2018 crescerà di 1,5%, per poi rallentare a 1,2% nel 2019

Ue : "Crescita Italia a rischio per incertezza politica" : Gli stimoli di bilancio prociclici negli Usa dovrebbero spingere la crescita nel breve termine, ma si prevede che aumentino i rischi di un surriscaldamento dell'economia e la possibilità che i tassi ...

Ue : nel 2018 per prima volta tutti Paesi saranno sotto 3% deficit | Ma l'Italia ultima per crescita : Secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione Ue, per la prima volta nella storia, quest'anno tutti i Paesi dell'Unione europea rispetteranno il tetto del 3% del deficit. Ma non tutti i dati sono confortanti: la crescita del nostro Paese è la più bassa. A preoccupare è soprattutto l'incertezza politica

Ue - Commissione : “Italia fanalino di coda per la crescita con Londra”. Moscovici : “Da Roma sforzi strutturali pari a zero” : Le previsioni economiche di primavera della Commissione Ue delineano un futuro a tinte fosche per l’Italia, che resta fanalino di coda d’Europa per la crescita, la più bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito, alle prese con le trattative per la Brexit. Per entrambi i Paesi il Prodotto interno lordo 2018 crescerà di 1,5%, per poi rallentare a 1,2% nel 2019. Diversi gradini più in basso rispetto a quella di Malta (la più alta con5,8% ...

