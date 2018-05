In arrivo martedì nero dei cieli

Previsioni Meteo - colpo di coda dell’Inverno sull’Italia : tanta NEVE in arrivo tra Martedì e Venerdì - tutti i dettagli con quote e stima accumuli : Previsioni Meteo – L’annunciata fase fredda primaverile ha preso piede già ieri al Nord, con nevicate al Nordest ed Emilia Romagna fino in pianura. Ma il clou del maltempo deve ancora arrivare. In questa sede evidenzieremo essenzialmente le nevicate, con aree interessate, possibili accumuli e quote. Naturalmente da computare piogge e temporali diffusi e spesso forti, ma non computati in questa analisi. Una prima fase di maltempo è atteso ...