Ilva | Ue | ok condizionato a vendita ad ArcelorMittal Ultime notizie | fuori Marcegaglia e

ilsussidiario

: ia libera della @EU_Commission alla vendita dell'#Ilva di Taranto a @ArcelorMittal. Il matrimonio si può fare a pat… - eunewsit : ia libera della @EU_Commission alla vendita dell'#Ilva di Taranto a @ArcelorMittal. Il matrimonio si può fare a pat… - C_Graziana : RT @MilanoFinanza: Ok condizionato dell'Antitrust Ue alla vendita dell'Ilva - CarbonAntonio : Ilva: ok condizionato Ue ad ArcelorMittal: fuori Marcegaglia e cessioni impianti Piombino, Liegi, Lussemburgo… -

(Di lunedì 7 maggio 2018), Ue: via liberaad. Per sbloccare l'operazione deve cedere 6 impianti ed eliminaredal consorzio di acquisto(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:24:00 GMT)