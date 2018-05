Ilva | Re David | senza cambiamenti trattativa non può ripartire

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) Roma, 7 mag. (AdnKronos) – ‘Con la decisione dell’Antitrust Ue che ha dato il via libera all’acquisizione dell’da parte di Arcelor Mittal, a capo della cordata Am Investco, il quadro ora appare più chiaro”. A dichiararlo, in una nota, è Francesca Re, segretaria generale Fiom-Cgil nazionale. “Tra le condizioni poste dalla Ue è prevista la cessione di diversi stabilimenti in Europa, tra cui la Magona di Piombino. Arcelor Mittal deve quindi definire con il possibile nuovo acquirente il piano industriale, affinchè siano assicurati certezza occupazionale e futuro produttivo dello stabilimento. I lavoratori di Piombino non possono essere penalizzati – sottolinea – dalle scelte dell’Antitrust Ue”. “In merito alla vertenza, per riattivare il tavolo negoziale occorre – evidenzia Re– una ...