Ilva | ok Ue ad ArcelorMittal ma sotto condizione

Ilva - ok Commissione Ue ad acquisto da parte di ArcelorMittal : Le autorità antitrust europee hanno approvato l'acquisto di Ilva da parte di ArcelorMittal dopo l'impegno del maggior produttore di acciaio al mondo a vendere una serie di attività in Europa per rispondere ai timori in tema di concorrenza.

Ilva - sì condizionato di Bruxelles ad ArcelorMittal : Teleborsa, - Via libera da Bruxelles all'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal. La decisione è subordinata alla realizzazione di un ampio pacchetto di misure correttive, sotto forma di ...

Per l'ok a Ilva-ArcelorMittal - Bruxelles chiede importanti cessioni e che resti fuori Marcegaglia : Via libera condizionato da parte dell'Antitrust Ue all'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal. L'ampio pacchetto di misure correttive include l'eliminazione del gruppo Marcegaglia dal consorzio di acquisto e numerose cessioni tra cui gli impianti di ArcelorMittal di Piombino, oltre a Liegi (Belgio), Dudelange (Lussemburgo), Skopje (Macedonia), Ostrava (Repubblica ceca) e Galati (Romania). Per Bruxelles la vendita ad ArcelorMittal di Ilva ...

Ilva - Antitrust Ue replica alle proteste del Lussemburgo : 'ArcelorMittal ha deciso da sola gli asset da sacrificare' : Non è l'Antitrust europeo a imporre ad ArcelorMittal di vendere sei stabilmenti nei vari stati europei per poter ottenere il via libera all'acquisizione dell'Ilva. Da Bruxelles rispondono alle ...

ArcelorMittal cede gli impianti. Obiettivo - l'ok dell'Ue sull'Ilva : In vendita il sito di Piombino e altre quattro fabbriche in Europa Il colosso dell'acciaio Arcelor Mittal ha presentato alla Commissione europea l'insieme di cessioni che la società farà per ...

ArcelorMittal all'Antitrust Ue : pronti a cedere sei impianti per l'ok su Ilva : Pur di superare le perplessità dell'Antitrust europeo sull'acquisizione dell'Ilva, il colosso ArcelorMittal è pronto a cedere sei stabilimenti sparsi in Europa, compreso quello di Piombino. Ma l'...

Ilva - anche Piombino tra i siti in vendita di ArcelorMittal. Lussemburgo contro una cessione : MILANO - C'è anche Piombino nel pacchetto di cessioni che ArcelorMittal ha presentato alla commissione Ue per rispondere alle preoccupazioni sollevate da Bruxelles nell'ambito della revisione in corso ...