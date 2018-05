Ilva a Mittal | ok “condizionato” dell’Ue

Ilva - ok Commissione Ue ad acquisto da parte di ArcelorMittal : Le autorità antitrust europee hanno approvato l'acquisto di Ilva da parte di ArcelorMittal dopo l'impegno del maggior produttore di acciaio al mondo a vendere una serie di attività in Europa per rispondere ai timori in tema di concorrenza.

Per l'ok a Ilva-ArcelorMittal - Bruxelles chiede importanti cessioni e che resti fuori Marcegaglia : Via libera condizionato da parte dell'Antitrust Ue all'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal. L'ampio pacchetto di misure correttive include l'eliminazione del gruppo Marcegaglia dal consorzio di acquisto e numerose cessioni tra cui gli impianti di ArcelorMittal di Piombino, oltre a Liegi (Belgio), Dudelange (Lussemburgo), Skopje (Macedonia), Ostrava (Repubblica ceca) e Galati (Romania). Per Bruxelles la vendita ad ArcelorMittal di Ilva ...

''Il Governo ci ha preso in giro e ha gia' contrattato tutto con Mittal, penali comprese", commenta il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro.

Ilva - i 14mila lavoratori di Taranto verso lo sciopero contro il piano Mittal : Vertice al Comune con i sindacati e il sindaco Melucci che ha annunciato il ritiro del ricorso contro il decreto ambientale. Assente il governatore Emiliano....

Ilva - ecco il contratto fra Mittal e governo : Svelati dal Decimonono gli accordi fra l’Esecutivo e i nuovi proprietari, durissima reazione del sindacato: «Pronti a lottare e scioperare»

Ilva - il Consiglio di fabbrica pronto allo sciopero generale. Messaggio chiaro a Mittal : "No agli esuberi" : Il Consiglio di fabbrica dell'Ilva, respingendo l'ipotesi degli esuberi, lancia messaggi ad ArcelorMittal e chiede aiuto alla politica. Ma i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm avvertono, quasi con un diktat contro la "proliferazione dei tavoli": "le trattative vanno portate avanti solo in sede ministeriale". La precisazione è arrivata in serata dopo la doppia convocazione per sabato 5 maggio di un incontro sulla vertenza Ilva - ...

Ilva - i sindacati lasciano il tavolo e minacciano lo sciopero. Con Arcerol Mittal posizioni sempre più distanti : È andata male. Il round di incontri sul futuro dell'Ilva tra Arcelor Mittal e i sindacati in sede Mise, (presente la viceministra Teresa Bellanova), finisce con posizioni ancora lontanissime. Il confronto è sospeso: serve un passaggio con i lavoratori che già stanno programmando assemblee nei diversi stabilimenti italiani, con stati di agitazione e eventuali giornate di sciopero. Dopo un periodo di decantazione, forse, si ...

Ilva : sindacati - da Mittal condizioni inaccettabili : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Fim Fiom Uilm e Usb ritengono ‘inaccettabili” le condizioni poste da Mittal sull’occupazione, sui temi ambientali e sulle normative contrattuali. Per questo i sindacati ‘hanno deciso di sospendere il negoziato in attesa che Am Invesco modifichi l’irricevibile impostazione”. è una nota unitaria a schierare così , in un fronte comune, tutti i sindacati contro il piano con cui ...

Ilva - Antitrust Ue replica alle proteste del Lussemburgo : 'ArcelorMittal ha deciso da sola gli asset da sacrificare' : Non è l'Antitrust europeo a imporre ad ArcelorMittal di vendere sei stabilmenti nei vari stati europei per poter ottenere il via libera all'acquisizione dell'Ilva. Da Bruxelles rispondono alle ...

ArcelorMittal cede gli impianti. Obiettivo - l'ok dell'Ue sull'Ilva : In vendita il sito di Piombino e altre quattro fabbriche in Europa Il colosso dell'acciaio Arcelor Mittal ha presentato alla Commissione europea l'insieme di cessioni che la società farà per ...