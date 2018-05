Il video dell’aggressione in un bar di Roma nel giorno di Pasqua

Berlino - il video dell’aggressione antisemita ai danni di un giovane ebreo. Preso a cinghiate in pieno giorno : Solo perché indossava una kippah un giovane ebreo è stato aggredito a Berlino nel pomeriggio di martedì 17 aprile 2018. A denunciarlo è la pagina Facebook Jfda (acronimo del Forum degli ebrei per la democrazia e contro l’antisemitismo) che ha pubblicato un video dell’accaduto, registrato dalla vittima dell’aggressione. Uno dei presunti autori colpisce la vittima con la cintura apostrofando il giovane come “Yahudi ” ...

Bologna - ragazzini accoltellati in pieno centro : la polizia diffonde il video dell’aggressione. Tre arrestati : La polizia di Bologna ha diffuso il video dell’accoltellamento, avvenuto in piazza del Nettuno, in pieno centro (davanti alla biblioteca Sala Borsa), il 4 marzo. Tre ragazzi albanesi, già arrestati, hanno aggredito, forse per “uno sguardo di troppo”, due diciassettenni, ferendoli alle gambe e alla schiena. Le due vittime hanno ricevuto una prognosi di 30 giorni L'articolo Bologna, ragazzini accoltellati in pieno centro: la ...