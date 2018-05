Il segreto di Emmanuel e Brigitte Macron un anno dopo

vanityfair

(Di lunedì 7 maggio 2018) «Complici, uniti, complementari…», gli aggettivi si sprecano per definire, che «unil loro ingresso all’Eliseo, continuano ad affascinare i francesi e non solo», come dice a Vanity Fair Candice Nedelc, la giornalista entrata nell’intimità della coppia, con il libro Less, un couple à la conquete du pouvoir. «Erano e restano una coppia fusionale. E anche se le loro abitudini sono cambiate,l’ascesa al potere supremo, si cercano in continuazione, per scambiare opinioni o anche semplicemente per rassicurarsi a vicenda», come dice la Nedelec, che non smette di seguirli molto da vicino. «Erano insieme il 7 maggio 2017, sul grande palco costruito di fronte alla Piramide del Louvre e lo sarsicuramente quest’, per festeggiare il primo anniversario, più uniti che mai». L’agenda presidenziale fittissima diè ...