Il Segreto anticipazioni | Julieta invita Saul a rifarsi una vita senza di lei

Il Segreto anticipazioni : ecco cosa succede a FINE MAGGIO 2018 : Le vicende di Puente Viejo in onda intorno a FINE MAGGIO 2018 saranno in larga parte incentrate sull’ictus che subirà Francisca Montenegro (Maria Bouzas); scopriamo insieme tutto quello che succederà nella telenovela Il Segreto grazie al nostro post che riassume tutte le anticipazioni principali: Aquilino lascia Puente Viejo! Grazie alla delega del 49% dei Manantiales che ha lasciato loro Hernando (Angel De Miguel), Gracia (Carmen ...

Il Segreto anticipazioni 8 maggio 2018 : Matìas vuole dimostrare il proprio amore a Marcela : Il giovane intende riconquistare la fiducia della Del Molino, incerta riguardo alla stabilità del loro matrimonio.

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 8 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 8 maggio 2018: Julieta è felice perché finalmente ha trovato un nuovo lavoro… Matias Castaneda fa il possibile per dimostrare il suo amore alla moglie Marcela, ma lei sta maturando una decisione clamorosa… Severo Santacruz e Carmelo Leal sono convinti di potersi liberare una volta per tutte della perfida Donna Francisca Montenegro… Da non perdere: diventa fan della ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : ecco il passato di Nazaria : Le anticipazioni della soap Il Segreto, sulle puntate spagnole ci svelano che Nazaria, la sposa per procura di Maurizio Godoy, ha degli scheletri nell’armadio. Il suo passato è infatti molto misterioso e la rivale di Fe’ sta raccontando bugie a non finire. Le puntate che verranno trasmesse in Italia durante l’estate 2018 mostreranno la sposa del maggiordomo molto depressa. Le giungeranno inoltre delle fastidiose lettere che la ...

Il Segreto anticipazioni : una tragedia durante le nozze di Carmelo e Adela : Anticipazione Il Segreto: il matrimonio di Carmelo e Adela segna l’inizio di una tragedia per Severo e Candela Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che il matrimonio di Adela e Carmelo segna l’inizio di una tragedia per Severo e Candela. Finalmente il sindaco di Puente Viejo riesce a convolare a nozze con la bella maestrina. […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: una tragedia durante le nozze di Carmelo e Adela proviene da ...

Una Vita - anticipazioni puntate spagnole : Celia apprenderà il Segreto della madre : Durante le puntate trasmesse di Una Vita abbiamo più volte assistito ai tradimenti di Felipe. Quest’ultimo, però, pur tradendo la moglie non ha intenzione di perderla e lotterà fino all’ultimo per averla accanto. Consuelo, come sappiamo, durante la triste storia matrimoniale della figlia con l’avvocato, tornerà ad Acacias per convincere il genero a lasciare libera la sua sposa. Rimprovererà il traditore per avere avuto una ...

Il Segreto anticipazioni : RAIMUNDO vuole sposare FRANCISCA ma… : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, RAIMUNDO Ulloa (Ramon Ibarra) penserà di sposarsi con l’amata FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), ma ciò non sarà affatto facile e dunque scopriamo quello che succederà grazie alle anticipazioni. Tutto avrà inizio non appena Saul Ortega (Ruben Bernal), grazie al sacrificio di Julieta Uriarte (Claudia Galan), verrà prosciolto dall’accusa di aver assassinato un suo vecchio professore ...

Il Segreto : le trame dal 7 al 12 maggio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, il sabato dalle 15:10 alle 16:10, e il venerdì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 7 al 12 maggio 2018 Dolores, dopo aver scoperto che l’amante di Pedro è […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 7 al 12 maggio 2018 – ...

Il Segreto anticipazioni : la famiglia DOS CASAS lascia Puente Viejo : I fan della telenovela di Canale 5 Il segreto dovranno presto dire addio a tre personaggi molto amati: Camila Valdesalce (Yara Puebla), Hernando (Angel De Miguel) e Beatriz (Yara Puebla). La famiglia Dos CASAS dovrà infatti abbandonare forzatamente Puente Viejo per colpa di Aquilino Benegas (Raul Tortosa) che, grazie ai suoi abili imbrogli, è riuscito a mettere sotto scacco il proprietario de Los Manantiales. Aquilino, per saldare il debito di ...

Anticipazioni Il Segreto dal 7 al 12 maggio : Beatriz sfida Marcela : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Beatriz non si dà pace con Matias e Marcela Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana rivelano che Hernando e Camila sono ormai decisi a lasciare Puente Viejo, Beatriz non è d’accordo con loro, visto che vuole dividere Matias e Marcela. Emilia caccia dalla locanda Aquilino e insieme ad […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 7 al 12 maggio: Beatriz sfida Marcela proviene ...

Il Segreto anticipazioni : cosa accadrà nella seconda settimana del mese di maggio : Dolores punta alla Russia, i Dos Casas sono diretti in Cecoslovacchia, mentre Julieta - lasciata da Saul - parte per Salamanca.

Il Segreto anticipazioni Tv dal 7 al 13 maggio : chi è l'amante di Pedro? Video : Il Segreto anticipazioni [Video] Tv dal 7 al 13 maggio 2018, cosa succedera' a Puente Viejo? Hernando, Camila e Beatriz prenderanno una decisione inaspettata, mentre Dolores sprofondera' nel tunnel della depressione quando scoprira' che è realmente l'amante di Pedro. Non mancheranno intrighi che lasceranno gli spettatori con diverse domande alle quali sara' impossibile, almeno per ora, rispondere. Di to tutte le trame dettagliate. Il Segreto ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 7 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 7 maggio 2018: Dolores vuole partire per la Russia, ma Gracia cerca di farle cambiare idea… Anche Hernando e Camila hanno ormai deciso di lasciare Puente Viejo, ma Beatriz non intende andar via dal paesino… Emilia caccia via dalla locanda Aquilino e, insieme ad Alfonso, difende l’onore di Beatriz. In seguito, Camila ringrazia Emilia per ciò che ha fatto… Da non perdere: ...

Il Segreto - anticipazioni : Saul lascia Julieta : Il Segreto Il Segreto paga cara la scelta Mediaset di programmarlo sempre contro le migliori offerte Rai. La telenovela sta faticando a sopravvivere allo scontro con La Corrida di Carlo Conti, rischiando l’arrivo ai minimi storici di share: le puntate in onda in prime time ieri e la scorsa settimana, infatti, si sono fermate al 9.6% terminando rispettivamente alle 23.33 e alle 23.36, mentre precedentemente lo stesso appuntamento, protratto ...