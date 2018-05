Il regista ucciso dal colpo di collo di una giraffa mentre gira un film in Africa

Ucciso sul set dal collo di una giraffa : morto il 47enne regista Carlos Carvalho : Colpito da una giraffa mentre stava girando una serie televisiva. Così è morto Carlos Carvalho un regista australiano di 47 anni che si trovava all’interno di una struttura per la fauna selvatica a nord-ovest di Johannesburg. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti sul posto, la giraffa ha colpito l’uomo con il collo . Stando al Telegraph, Carvalho stava filmando dei primi piani del collo e del corpo dell’animale ...

Ermanno Olmi è morto/ Ultime notizie : regista di Centochiodi stanotte è stato ucciso dalla malattia : Ermanno Olmi è morto : lutto nel mondo del cinema, si è spento a 87 anni il grande regista italiano, Leone d'Oro alla carriera nel 2008 al Festival d'arte cinematografica di Venezia(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:03:00 GMT)

Morto il regista Carlos Carvalho - ucciso sul set da una giraffa - : Il 47enne stava girando la serie "Wild at Heart" in Sudafrica. Durante le riprese di alcuni primi piani, l'animale ha mosso il collo e lo ha colpito alla testa. Trasportato all'ospedale di ...

Sudafrica : regista ucciso da giraffa : JOHANNESBURG, 6 MAG - Una giraffa ha ucciso un regista Sudafricano che era sul set di ripresa in una struttura per la fauna selvatica a nord-ovest di Johannesburg. L'agenzia di riprese CallaCrew ...