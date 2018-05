Il prossimo progetto di Elon Musk? Una fabbrica di caramelle

Bluepoint conferma che il prossimo progetto sarà un altro remake : Il lavoro svolto da Bluepoint per il remake di Shadow of the Colossus per PlayStation 4 è stato molto apprezzato sia dalla critica che dai fan, il gioco è tornato a rivivere in una nuova veste grafica, mantenendo allo stesso tempo lo spirito del titolo originale e, secondo l'analisi condotta da Digital Foundry, si è trattato di "uno dei migliori remake di tutti i tempi".Ebbene, stando a quanto riportato da Dualshockers, la software house ha ...