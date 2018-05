“Il più bello dei mari” poesia di Nazim Hikmet : “Il più bello dei mari” Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto. Nâzim Hikmet in […]

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 maggio 2018 : “Il più grande sacrificio è quello d’amore” : Messaggio della Madonna di Medjugorje del 2 maggio 2018: l'attesa per l'apparizione a Mirjana Soldo, l'invito alla conversione e alla preghiera. "sacrificio più grande è quello d'amore"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 07:01:00 GMT)

Emma Marrone sul flop di Essere qui ad Amici (video) : “Il mio disco più bello non vende : in Italia pronti a pugnalarti” : L'ammissione di Emma Marrone sul flop di Essere qui durante il serale di Amici di Maria De Filippi del 28 aprile ha spiazzato tutti: in quello che era partito come un discorso a sostegno del ballerino Bryan, in crisi dopo le difficoltà delle ultime settimane, la cantante salentina si è sfogata parlando apertamente dei risultati non brillanti del suo ultimo album in studio. Pubblicato a gennaio scorso, anticipato dal singolo L'isola, Essere ...

Bosch : “Il diesel ha un futuro. Abbiamo la tecnologia per renderlo più pulito” : Il diesel è morto, lunga vita al diesel. Di voler tirare le cuoia il caro vecchio motore a gasolio proprio non vuole saperne. Specie perché, pur facendo l’occhiolino alla tecnologia elettrica, l’industria automotive continua a considerare il diesel una soluzione ambientale necessaria, perlomeno a medio e lungo termine. Così, dopo averne celebrato il funerale a seguito dello scandalo emissioni, i big delle quattro ruote hanno fatto risorgere il ...

Giovanni Galloni è morto/ “Il cervello più lucido della Dc” : amico di Moro - ex ministro e vicepresidente Csm : È morto Giovanni Galloni, ex ministro e storico esponente della Dc: "il cervello più lucido della Democrazia Cristiana". amico di Moro e Andreotti, ex vicepresidente del Csm: la sua eredità(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 16:34:00 GMT)

Volley - Ivan Zaytsev : “Il mio futuro? Ci devo pensare. Riscatto da schiacciatore. Carico per la Finale Scudetto - il momento più bello dell’anno” : Ivan Zaytsev è pronto per disputare la Finale Scudetto: spetterà a lui trascinare Perugia nella difficilissima serie contro Civitanova, con l’obiettivo di regalare alla tifoseria il primo tricolore della storia. Il suo entusiasmo è a mille dopo il successo ottenuto in gara5 contro Trento che ha spalancato le porte dell’atto conclusivo contro la Lube e raggiante ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Lo Zar sta ...

Lega - storia e ascesa di Salvini nel libro “Il Militante”. Bordin : “È uno che le spara grosse - un po’ come i Radicali. Però più cinico” : Tre anni fa Matteo Salvini “veniva quasi dal niente, se non per la Lombardia, almeno per la politica nazionale. Oggi ha portato la Lega ai risultati che sappiamo”. Chi è il leader del Carroccio e da dove viene? Alessandro Franzi e Alessandro Madron, cronisti dell’Ansa e de Ilfatto.it seguono la Lega da anni. Hanno presentato a Roma, alla Libreria del Viaggiatore, il loro libro, Matteo Salvini #ilMilitante (goWare, 2018), che dopo la ...

Boeri : “Il sindacato ammicca ai populisti che vogliono spendere ancora di più e dimenticare i vincoli di bilancio” : Lo scorso anno li aveva attaccati perché “sembrano seguire le stesse logiche del ciclo politico dei parlamentari” e “non difendono i salari“. Ora il presidente dell’Inps, Tito Boeri, torna a criticare i sindacalisti. “Il sindacato nostrano mostra sempre più attenzione a ciò che è fuori dal mondo del lavoro anziché a ciò che è dentro”, ha detto l’economista a margine della presentazione del Festival ...

Schizofrenia - trovata l'origine nel cervello/ “Il primo passo per terapie più mirate” : Schizofrenia, trovata l'origine nel cervello: “Il primo passo per terapie più mirate”. Importante scoperta effettuata dal Cncs e dall'Istituto Italiano di Tecnologia (Lit)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Movie Mag - Martin Freeman : “Il cattolicesimo? Non c’è niente di più soprannaturale” : Martin Freeman a Federico Pontiggia in Movie Mag 18 aprile alle 23.20 “Ho girato molti film sul paranormale, ma da cattolico credo che non ci sia nulla di più soprannaturale del cattolicesimo. Morire e tornare in vita mi sembra una cosa piuttosto soprannaturale, dopotutto”. Parola di Martin Freeman, attore britannico di fama mondiale, interprete di Ghost stories (da giovedì 19 aprile nelle sale) e protagonista del faccia a faccia con Federico ...

Elisa contro la cardiomiopatia : “Il mio cuore è una bomba a orologeria - ma sono più viva di prima” : Il giorno della rinascita, per Elisa, coincide paradossalmente con il giorno in cui i medici le hanno detto che il suo cuore è una bomba a orologeria pronta ad esplodere in qualunque momento: da lì, la decisione di impiantare un defibrillatore interno in grado di salvarla qualora ce ne fosse bisogno.Continua a leggere

Maxiprocesso No Tav - slitta sentenza definitiva. Attivisti davanti alla Cassazione : “Il Tav non serve più. Avevamo ragione” : Un vizio di forma per uno degli imputati e la sentenza definitiva della Cassazione per il Maxiprocesso No Tav slitta per tutti di due settimane. Appuntamento al 27 aprile. La procura generale della Cassazione chiede la conferma delle sentenze di appello per gli imputati del maxi processo No Tav. Trentotto le persone condannate in secondo grado, il 17 novembre del 2016, per gli scontri in Val di Susa dell’estate del 2011, 35 gli imputati alla ...

Calvo : “Il museo del Barcellona genera ricavi 45 milioni - più di 7/8 squadre italiane” : Il museo del Barcellona al Camp Nou da solo vale come "il fatturato di 7/8 tra le squadre della Serie A". L'articolo Calvo: “Il museo del Barcellona genera ricavi 45 milioni, più di 7/8 squadre italiane” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.