Roma - il Natale si festeggia ad aprile. È il compleanno della Capitale : Abbiamo assistito a una divertente manifestazione celebrativa del Natale di Roma; la Capitale festeggia quest’anno il suo 2mila 771 esimo compleanno. Dall’evento – organizzato da un’associazione culturale esistente dal 1994, il Gruppo storico Romano – abbiamo ricavato un breve video. Fra gare di destrezza a cavallo e ingegnosi sistemi di comunicazione a distanza. Si voleva trasmettere al destinatario una F? Bastava compiere un certo ...

Natale di Roma 2771 (Anno MMDCCLXXI Ab Urbe Condida) : “Auguro alla mia città meno buche, meno nervosismo e più teatri”.con queste parole augurali di Gigi Proietti, vincitore del premio cultore di Roma per il 2018, si può dire che si aprono i festeggiamenti per le celebrazioni del 2771esimo Natale di Roma. Per tutto il lungo week end di celebrazioni, voluto dalla sindaca Virginia Raggi, l’associazione di rievocazione storica ha offerto spettacoli e iniziative didattico-culturali, tra ...

Grande successo per il Natale di Roma - 35.000 persone in strada : Roma – Il 2771esimo Natale di Roma ha avuto Grande successo. Dagli appuntamenti istituzionali a quelli didattici fino alla Grande festa di domenica pomeriggio organizzata in via Petroselli. Domenica pomeriggio, tra le 14.30 e le 20, oltre 35.000 persone hanno raggiunto la strada pedonalizzata per assistere a concerti, spettacoli e animazione gratuiti. Tutte le iniziative L’evento in via Petroselli e’ stato promosso ...

Natale di Roma - il corteo della rievocazione storica in centro Facebook live : ... 22 aprile, Via Petroselli, eccezionalmente chiusa al traffico, sarà completamente pedonalizzata per lasciare spazio a cittadini e turisti, che potranno passeggiare liberamente tra gli spettacoli di ...

Natale Roma : Campidoglio premia Proietti : ANSA, - Roma, 21 APR - Standing ovation in Aula Giulio Cesare per Gigi Proietti insignito dalla sindaca di Roma Virginia Raggi del 'premio cultori di Roma per l'anno 2018'. Nel suo discorso Proietti ...

Natale Roma : Campidoglio premia Proietti : "È un teatro che si è costruito anni fa, grazie alla volontà politica del Comune, con un sindaco lungimirante Walter Veltroni. Un luogo del genere non c'era, è un teatro Shakespeariano simile a ...

Virginia Raggi celebra il Natale di Roma : Roma, 21 apr. , askanews, 'Buon compleanno Roma! Oggi celebriamo i 2771 anni della fondazione della Città Eterna. Tre giorni di iniziative per creare comunità e festeggiare insieme'. Così la sindaca ...

Natale di Roma : oggi 21 Aprile 2018 la Città Eterna celebra i 2771 anni dalla fondazione : Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, oggi, 21 Aprile, Roma celebra la sua fondazione, rispettando la tradizione che vuole la Città fondata da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. La leggenda dietro questa suggestiva celebrazione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, scrittore e militare della Roma antica, che raccontò come Romolo avesse fondato la Città il 21 Aprile del 753 a.C., una data a ...

Natale di Roma : domani la Città Eterna celebra la sua fondazione : Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, ancora oggi Roma celebra la sua fondazione il 21 aprile rispettando la tradizione che vuole la Città fondata da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. Il Natale di Roma era ricordato nell’antichità dai suoi abitanti con una festa chiamata ‘Palilia’. La leggenda dietro questa suggestiva celebrazione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, ...

Campidoglio : un lungo week-end di festa per il Natale di Roma : Una festa per tutti i cittadini lunga un intero fine settimana. Così Roma festeggia il suo 2771° compleanno, con un ricco calendario di eventi culturali, appuntamenti didattici, mostre e celebrazioni ufficiali. Il fine settimana del 21 e 22 aprile culminerà domenica con una festa all’aria aperta in cui tutti potranno passeggiare tra piazza della Bocca della Verità e via Petroselli, zona pedonalizzata per […]

Natale di Roma - la Capitale si fa festa : Le celebrazioni proseguiranno domenica 22 aprile dalle 14.30 alle 20 quando via Petroselli si trasformerà in un teatro a cielo aperto, con spettacoli realizzati in collaborazione con il Teatro dell'...

Natale di Roma - da domani al via : stop alle auto e musei gratis : Tre giorni per il Natale di Roma, tra cerimonie istituzionali, parate di vestali e pretoriani, musei gratuiti e una domenica di festa popolare in piazza, sul modello del Capodanno. Si comincia da ...