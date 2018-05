Lancio del primo iMac - venti anni del computer che ha cambiato il mondo : Con il senno di poi un azzardo che ha contribuito a cambiare l'industria del settore e trasformare Apple in una delle più importanti aziende al mondo. Senza il primo iMac Apple sarebbe molto diversa ...

Triathlon - Coppa del mondo 2018 : a Chengdu buona prova degli italiani - su tutti Giorgia Priarone : La tappa cinese di Chengdu valevoli per la World Cup di Triathlon 2018 ha visto i successi dell’australiana Emma Jeffcoat tra le donne e dell’azero Rotislav Pevtsov tra gli uomini, in due gare quanto mai avvincenti, combattute, e decise solamente in extremis. Per i colori azzurri il fine settimana asiatico ha dato buone risposte, con risultati non certo da sottovalutare, per un livello medio della squadra decisamente ...

Il mondo che Facebook vuole costruire : L’azienda sta accelerando il processo di fusione tra la nostra identità digitale e quella fisica. Leggi

Wagyu - la carne più pregiata del mondo prodotta anche in Italia : ecco dove trovarla : ... fra le quali la più famosa è sicuramente la citta di Kobe, da cui prende il nome il Wagyu più apprezzato e celebre del mondo. Negli ultimi anni, però, stanno spuntando allevamenti di Wagy anche in ...

Scherma - Coppa del mondo : Alessio Foconi si conferma al top. A Giulia Rizzi manca solo il podio. Bene le squadre : Il weekend di Coppa del Mondo appena trascorso ha confermato ulteriormente l’ottima stagione che Alessio Foconi sta vivendo. Il fiorettista ternano ha conquistato il secondo posto a San Pietroburgo, salendo per la quarta volta sul podio in quest’anno, tra le quali spicca sicuramente la vittoria a Parigi. Uno stato di forma davvero eccezionale per Foconi, rappresentato anche dalla posizione nel ranking mondiale, dove attualmente ...

Ermanno Olmi - morto il regista che raccontava il mondo contadino. Fu palma d’oro a Cannes : È morto Ermanno Olmi. Il regista, 87 anni, si è spento nella notte di domenica all’ospedale di Asiago, dove era ricoverato da venerdì. Ha raccontato nelle sue varie sfumature il mondo contadino dell’Italia, mettendo al centro il racconto umano. Nato a Bergamo il 24 luglio 1931, Olmi aveva vinto la palma d’Oro a Cannes nel 1978 con L’albero degli zoccoli. Tre ore nel mezzo delle campagne lombarde di fine Ottocento in dialetto ...

I sette trend demografici che cambieranno gli Stati Uniti (e il mondo) : Metti più di 2.000 demografi in una stanza e otterrai almeno una tendenza demografica. A Denver hanno fatto di meglio e ne hanno trovate sette, destinate ad influenzare il futuro prossimo della nazione più potente del mondo. E di tutti noi...

Scherma - Coppa del mondo 2018 : doppio podio azzurro nelle gare a squadre! Fiorettisti secondi a San Pietroburgo - spadiste terze a Dubai : Arriva un doppio podio per l’Italia nelle gare a squadre della Coppa del Mondo di Scherma, con il secondo posto nel fioretto maschile a San Pietroburgo e il terzo nella spada femminile a Dubai. Partiamo dai Fiorettisti con il quartetto azzurro composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola che si arrende solamente in finale agli Stati Uniti, che vanno così a completare il domino assoluto in questa stagione. Gli ...

L'amore senza memoria che commuove il mondo : Ma stavolta non è andata così e il mondo è entrato nel salotto della famiglia Taylor in punta di piedi. La foto potrebbe intitolarsi 'L'amore ai tempi della demenza'. Ritrae Phyllis e Stan seduti ...

Aurora Ramazzotti - nuovo programma in tv : 'Voglio dimostrare che non sono capitata in questo mondo per caso' : Parlando della nuova esperienza lavorativa Aurora spiega: 'Ho voglia di mettermi in gioco, ho voglia di far vedere che non sono approdata in questo mondo a caso. E' stata ponderata e ho voglia di ...

Scherma - Coppa del mondo : Alessio Foconi secondo a San Pietroburgo - Giulia Rizzi sfiora il podio a Dubai : Una stagione finora meravigliosa quella di Alessio Foconi, che conquista il secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a San Pietroburgo. Per il ternano si tratta del quarto podio nelle sette gare disputate e tra le quali spicca ance la vittoria a Parigi. A San Pietroburgo il fiorettista dell’Aeronautica Militare si è arreso solamente in finale contro il francese Maxime Pauty, che si è imposto con il punteggio di ...

Aurora Ramazzotti - nuovo programma in tv : «Voglio dimostrare che non sono capitata in questo mondo per caso» : di Alessia Strinati Aurora Ramazzotti è pronta alla sua nuova sfida lavorativa insieme alla mamma Michelle Hunziker . 'Vuoi scommettere ' è la nuova scommessa professionale dopo il successo della ...

Silvia Toffanin furiosa con Baye Dame : 'É una cosa che non esiste al mondo' : É una cosa che non esiste al mondo. Uno che va al Grande Fratello non può dire mi si è annebbiato il cervello. Siamo veramente allibiti, ti ho invitato perché voglio capire '. Silvia Toffanin, ...

Hawaii : ecco perché molte persone vivono vicino al vulcano Kilauea - uno dei più attivi del mondo : Il Kilauea, uno dei vulcani più attivi della Terra, sta catturando di nuovo la nostra attenzione, ma soprattutto la nostra paura e il nostro rispetto. 1.700 persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa della lava che ha raggiunto le comunità vicine. Inoltre, sono stati registrati forti terremoti fino ad un’insolita magnitudo di 6.9, numerose fratture nel suolo e nuovi condotti vulcanici che si sono aperti all’interno delle aree ...