Il governo è un referendum su Mattarella

M5S - Di Maio : se esclusi dal governo ci appelleremo ai cittadini. Grillo : referendum sull'euro : 'Si sta tagliando fuori dal governo la prima forza politica: la seconda forza ha la metà' del consenso, rimarca il leader M5S, che poi ha aggiunto: 'Sin dall'inizio era il disegno di Renzi e ...

governo di tregua - M5s dice no. Grillo : referendum sull'euro : Il Pd apre a un esecutivo di scopo. Renzi tuona contro il Movimento: "Orgoglioso di aver evitato un'intesa con loro". Ma è scontro con Franceschini L'ultima mossa di Salvini: "Pronto a preincarico" ...

Beppe Grillo “referendum sull’Euro - Italia si esprima”/ Renzi “M5s non ha numeri per governo e quindi sbrocca” : Beppe Grillo, "referendum sull'Euro, l'Italia si esprima": replica di Renzi su Facebook, "M5s non ha numeri per il Governo e sbroccano. Orgoglioso di aver fermato accordo pericoloso"(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 13:10:00 GMT)

Martina apre al referendum fra gli iscritti al PD sul governo coi 5 Stelle : Il segretario reggente del Partito Democratico spiega: "La direzione del 3 maggio non deciderà se fare o non fare governo coi 5 Stelle, ma verificherà solo se ci sono le condizioni per trattare". E apre alla possibilità di un successivo referendum fra iscritti del PD.Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Lega-Fi - ok - referendum della base Pd per il governo con M5S (29 aprile) : ULTIME NOTIZIE, oggi 29 aprile 2018: giusto consultare la base in caso di accordo. Confermata l'alleanza di centro-destra. La Juventus vince a Milano, stasera tocca al Napoli a Firenze.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 05:11:00 GMT)

Pd - Martina : "Referendum iscritti per intesa con M5s"/ "Temo sia governo con Salvini che voto anticipato" : Pd, Martina: "Referendum iscritti per intesa con M5s. Temo sia governo con Salvini che voto anticipato". Le ultime notizie sugli scenari politici.

governo - Martina : "Referendum della base se ci sarà l'intesa tra Pd e M5s" : Per un l'esito di un eventuale confronto Pd-M5s sarà necessario "consultare la base". A dirlo è il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina, che apre all'ipotesi di un referendum...