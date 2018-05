Il governo di Mattarella non ha i numeri | M5s e Lega portano l' Italia alle

L'appello di Mattarella : 'governo neutrale fino a dicembre o voto in autunno' : La lunga giornata della politica si conclude con le parole del capo dello Stato che auspica un governo con piene funzioni per le imminenti scadenze dell'Unione Europea -

Quanti voti mancano al "governo neutrale" proposto da Mattarella per ottenere la fiducia in entrambe le Camere : Il tentativo del presidente della Repubblica Mattarella di dar vita a un "Governo neutrale" che porti il Paese al voto nel 2019 o, al massimo, nel prossimo autunno scongiurando così il voto in estate nasce morto? Con ogni probabilità, a leggere le dichiarazioni del leader politici battute dalle agenzie subito dopo la fine del discorso del Capo dello Stato. Ma le legislature possono sempre riservare sorprese. Può quindi ...

Sergio Mattarella potrebbe giocare la 'carta rosa' per il suo governo : in pole per la premiership Elisabetta Belloni o Marta Cartabia : Sergio Mattarella sarebbe pronto a giocare la 'carta rosa' per la premiership del suo governo neutrale, annunciato oggi dopo l'ennesimo giro di consultazioni con i partiti. Una scelta evidentemente inedita nella storia della Repubblica, tesa a convincere i partiti a non buttare a mare il voto espresso dagli italiani il 4 marzo. Premier donna, dunque. Chi? In lizza, ci sarebbe anche Elisabetta Belloni, romana, 60 anni, prima donna segretario ...

Bernini : rispetto per Mattarella ma serve governo centrodestra : Roma, 7 mag. , askanews, 'Abbiamo il massimo rispetto per il Presidente della Repubblica, per la pazienza e la capacità di ascolto con cui ha gestito questa complessa vicenda politica e istituzionale. Ma noi riteniamo che la proposta formulata oggi dalla coalizione di centro destra di un esecutivo rispettoso degli esiti elettorali in grado di …

Mattarella dopo le consultazioni : "governo di servizio o si torna subito al voto" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo una lunga giornata di consultazioni, ha preso la parola al termine dell'incontro con la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, riepilogando quanto accaduto oggi e manifestando l'intenzione di formare un governo di servizio, neutrale, che possa guidare il Paese fino alla fine dell'anno o fino a quando le tre principali forze politiche non raggiungeranno un accordoQueste ...