Il Governo del Presidente è già senza numeri

Di Battista : chi vota il Governo neutrale è un 'traditore della patria' : Roma, 7 mag. , askanews, 'Lo chiamano 'governo neutrale', 'governo del Presidente', 'governo di tregua' etc, etc ma si tratterebbe sempre e comunque di un governo tecnico: un governo composto da ...

Nel Pd scatta il panico del voto a luglio : "Sì al Governo di Mattarella". L'idea di Gentiloni frontman della prossima campagna : Doccia gelata. Lo stato maggiore del Pd non se l'aspettava questa accelerazione sul voto anticipato già a luglio. Sotto shock: dal Nazareno, dove Maurizio Martina fa il punto con gli altri dirigenti dopo l'ultimo giro di consultazioni con Sergio Mattarella al Quirinale, fino a Firenze, dove Matteo Renzi trascorre la giornata. L'unica debole speranza per evitare le urne in estate la dà il presidente della Repubblica con la sua mossa ...

Il costituzionalista Michele Ainis : "Un Governo terzo è l'unica strada - anche senza fiducia del Parlamento" : All'interno degli spazi costituzionali e in questo quadro in cui i partiti non hanno raggiunto un accordo politico, un "governo terzo è l'unica strada percorribile". Il costituzionalista Michele Ainis, in un'intervista con l'Huffpost, illustra quali siano i paletti tra i quali muoversi e sottolinea, come d'altronde ha fatto anche il presidente Sergio Mattarella, le difficoltà di un ritorno al voto in piena estate.Professore Ainis, ...

Marzio Breda : 'Sergio Mattarella farà il Governo del presidente. Poi - voto balneare a luglio' : 'Sarà un voto balneare ', perché l''ipotesi di un ritorno alle urne a luglio è presa seriamente in considerazione' da Sergio Mattarella . Parola di Marzio Breda, esperto di Quirinale del Corriere ...

Governo - tutti i nomi del presidente : tra le ipotesi di Mattarella economisti - giuristi e scienziati. E un Gentiloni bis : Se i partiti non ce la faranno, alla fine deciderà Mattarella. E dopo tre giri di consultazioni e due mandati esplorativi, l’ipotesi di un Governo scelto dal presidente diventa sempre più probabile. Un Governo ci vuole, che sia anche solo per traghettare il paese e accompagnarlo a nuove elezioni. Un esecutivo, in quel caso, impegnato soprattutto a mettere mano a una nuova legge elettorale, per cui un giurista sarebbe gradito. Con ...

Governo : nuove consultazioni - Salvini e Di Maio chiudono a Governo del presidente. Non escluso voto a luglio : "Quando dico - ha detto inoltre - vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se ...

Nuovo Governo - le consultazioni di oggi<br>Martina : "Porre fine a questo gioco dell'oca" : ...

Al Quirinale è già pronto il 'Governo del presidente' ma senza numeri voto entro luglio : Anche qui, figure neutrali, tecniche, professsori e competenti, in particolare per il ministeri pesanti di Economia, Interni ed Esteri. Ma la ruota del toto-governo potrà fermarsi solo quando sarà ...

Centrodestra unito alle consultazioni : 'mandato a noi - no a Governo del presidente' : Questa la decisione - a quanto si apprende - del vertice di questa mattina a Palazzo Grazioli, residenza romana di Silvio Berlusconi, poco prima di salite al Colle - Le indiscrezioni sui due vertici , ...