Il caso | multato dall' autovelox perché andava a 696 km h

(Di lunedì 7 maggio 2018) Può capitare a tutti, quando si guida, di superare il limite di velocita', ma nella maggior parte dei casi, si va, al massimo, una decina di km/h oltre le disposizioni di legge. E, per questo motivo, un uomo di 30 anni, belga, quando ha ricevuto la notifica di una multa VIDEOper eccesso di velocita' non poteva credere ai propri occhi. Secondo l', la sua vettura procedeva ad una velocita' di ben 696 km/h su un tratto di strada dove era in vigore il limite di 50 km/h. Ho solo un'Opel Astra L'automobilista, incredulo, non ha potuto fare altro che recarsie Autorita' e domandare delucidazioni in proposito. Come è possibile ha chiesto l'uomo con un filo di ironia che abbia superato il limite di velocita' di ben 649 km/h? Ho solo un'utilitaria, una semplice Opel Astra!. Gli uomini della Polizia Municipale, dopo un primo momento di smarrimento, hanno svelato l'arcano. ...