Il Capitano Maria | tutti i personaggi e gli attori principali della fiction

IL Capitano MARIA/ Fiction con Vanessa Incontrada - anticipazioni 7 maggio : Beatrice Grannò al debutto in tv : Il CAPITANO MARIA, anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:54:00 GMT)

Il Capitano Maria - Beatrice Grannò a Blogo : "Il mio debutto in tv (e in Italia)" (VIDEO) : Debutterà stasera, lunedì 7 maggio, in prima serata su Rai1 la nuova serie tv in quattro puntate Il capitano Maria, con Vanessa Incontrada (guarda la video intervista) protagonista. Nel cast è presente anche Beatrice Grannò, al debutto nella tv italiana:Per me questa è stata la prima esperienza in Italia. Vengo da Londra, dal mondo dei teatri indipendenti. Ricevetti la telefonata del mio agente che mi propose il provino. Tornai in Italia e ...

Vanessa Incontrada ne Il Capitano Maria - info sul personaggio : Vanessa Incontrada è la protagonista de Il Capitano Maria, la fiction che partirà su Rai 1 dal 7 maggio. Quattro serate in compagnia dell’ufficiale dei Carabinieri di Roma, Maria Guerra, una donna forte e attenta alla famiglia ma anche con un passato doloroso alle spalle. Dopo aver deciso di continuare la sua vita a Roma, la donna sarà costretta a ritornare sui suoi passi per la figlia Luce ed a confrontarsi con un dubbio che non riesce ...

Il Capitano Maria - anticipazioni della fiction di Rai 1 : Il Capitano Maria anticipazioni – La fiction di Rai 1 riporta sul piccolo schermo Vanessa Incontrada con un ruolo drammatico. Il debutto è previsto il 7 maggio in prima serata, per uno degli show più attesi dai telespettatori della rete nazionale. Un cast interessante ed una storia importante da raccontare, con al centro una grande donna e Carabiniere. Di seguito le anticipazioni de Il Capitano Maria, che verranno aggiornate ogni ...

Il Capitano Maria - Vanessa Incontrada si racconta : Siamo arrivati al debutto della fiction molto attesa: Il Capitano Maria. La protagonista che ancora una volta di dimostrerà la sua bravura nel suo lavoro, rivela: “Ho avuto bisogno di un tutor sul set...”. Stiamo parlando di Vanessa Incontrada e della sua intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Vanessa Incontrada, parla la protagonista della fiction Il Capitano Maria Sarà sicuramente un nuovo grande successo la fiction di Rai ...

Il Capitano Maria - il cast : Non c'è solo Vanessa Incontrada, nel cast de Il Capitano Maria, la nuova fiction in 4 puntate in onda da lunedì 07 maggio 2018 su Raiuno. L'attrice guida un gruppo di attori, alcuni dei quali noti anche tra i giovanissimi, alle prese con personaggi molto differenti l'uno dall'altro, ma tutti coinvolti in un caso che vede protagonista la cittadina del Sud Italia in cui è ambientata la storia. Ecco, quindi, i personaggi di questa serie.Il ...

Il Capitano Maria/ Fiction con Vanessa Incontrada - anticipazioni 7 maggio : "mi sono innamorata della Puglia" : Il Capitano Maria, anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 13:52:00 GMT)

Vanessa Incontrada/ Il Capitano Maria nella nuova fiction di Rai 1 : “Ho avuto bisogno di un tutor sul set...” : Vanessa Incontrada torna ad essere protagonista di una fiction di Rai 1 con 'Il capitano Maria': il suo nuovo ruolo raccontato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:32:00 GMT)

Il Capitano Maria - anticipazioni prima puntata : Una miniserie in 4 puntate, che permette a Raiuno di riprendersi la prima serata del lunedì con una prima tv, dopo le repliche di successo de Il Commissario Montalbano: Il Capitano Maria, in onda da oggi, lunedì 07 maggio 2018, dalle 21:25, porta in tv un nuovo personaggio, un Capitano dei Carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada. Il Capitano Maria, la conferenza stampa prosegui la ...

Il Capitano Maria : Vanessa Incontrada ancora madre coraggio per un nuovo dramma in provincia : Il Capitano Maria Rai 1 punta ancora una volta sulla storia di una madre sola, su una donna che deve coniugare la vita privata con quella professionale, che decide di trasferirsi per cominciare una nuova vita e proteggere i figli dal pericolo. E dopo Un’Altra Vita e Scomparsa torna a farlo con Vanessa Incontrada, che nel frattempo è stata madre anche in Non Dirlo al mio Capo e La Classe degli Asini: la nuova fiction in partenza stasera, Il ...

Il Capitano Maria - prima puntata 7 maggio : Vanessa Incontrada riporta un carabiniere in tv : Il Capitano Maria, come vederlo in streaming Appuntamento stasera in tv alle 21,25 con la prima puntata di Il Capitano Maria . Vi ricordiamo che il programma sarà disponibile anche in streaming ...

Cast e personaggi de Il Capitano Maria con Vanessa Incontrada - su Rai1 dal 7 maggio : anticipazioni prime due puntate : Terminate le repliche de Il Commissario Montalbano, Rai1 lascia spazio al debutto di Cast e personaggi de Il Capitano Maria, nuova fiction che l'ammiraglia lancia da stasera, 7 maggio, per quattro puntate. Prodotta da Palomar, in collaborazione con Rai Fiction, la serie ha per protagonista Vanessa Incontrada, per la prima volta in vesti inedite. L'attrice spagnola dà vita a un personaggio complessato, disperato e sui generis: Maria Guerra è ...

L'attore andriese Gigi Di Schiena oggi su Rai 1 con "Il Capitano Maria" : Autore di spettacoli teatrali originali, ha scritto "I guantoni dello zingaro" e "Ha segnato Maradona". Attivo in pubblicità, lavora come interprete e, dopo lo studio del neuromarketing, diventa ...

IL Capitano MARIA/ Sbarca su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada. Anticipazioni del 7 maggio : Il CAPITANO MARIA, Anticipazioni del 7 maggio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Un ufficiale dei Carabinieri torna nel Sud per recuperare il rapporto con la figlia.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 07:13:00 GMT)