Il capitano Maria | Beatrice Grannò a Blogo | Il mio debutto in tv e in

blogo

(Di lunedì 7 maggio 2018) Debutterà stasera, lunedì 7 maggio, in prima serata su Rai1 la nuova serie tv in quattro puntate Il, con Vanessa Incontrada (guarda la video intervista) protagonista. Nel cast è presente anche, alnella tv italiana:Per me questa è stata la prima esperienza in Italia. Vengo da Londra, dal mondo dei teatri indipendenti. Ricevetti la telefonata del mio agente che mi propose il provino. Tornai in Italia e andò bene, nonostante io non abbia lo stesso carattere graffiante che ha Luce. Quando ho iniziato a leggere il copione, infatti, mi sono detta 'aiuto!'. Sul set Vanessa Incontrada è stata molto carina, mi ha aiutato e tranquillizzato. Ora sono determinata a lavorare in Italia, adoro questo Paese. Londra resta un castello dove vado per fare una ginnastica di energia, qui, invece, mi voglio definire!prosegui la letturaIl...