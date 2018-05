calcioweb.eu

: Il #Cagliari alza la voce: “bisogna usare il Var, ci stiamo giocando la vita” - CalcioWeb : Il #Cagliari alza la voce: “bisogna usare il Var, ci stiamo giocando la vita” - Dalla_SerieA : News della giornata. Pallotta alza la voce, la stampa estera condanna Skomina, Di Bello arbitra Cagliari-Roma - - FabriRandy : RT @romanewseu: News della giornata. #Pallotta alza la voce, la stampa estera condanna #Skomina, #DiBello arbitra #CagliariRoma #AsRoma htt… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Nelle giornata di ieri si è concluso il 36esimo turno del campionato di Serie A, nel posticipo successo da parte della Roma sul campo del, Champions League ipotecata per i giallorossi mentre per i sardi la situazione è sempre più delicata. Al termine della partita proteste delper un rigore non fischiato, ecco le parole del dg Mario Passetti: “Quello su Deiola era rigore, il giocatore mi ha assicurato di essere stato toccato da Gerson. C’è amarezza perché il VAR non è stato nemmeno preso in considerazione, è un peccato nonuno strumento in grado di sciogliere tutti i dubbi”. “Si tratta di una forma di rispetto nei confronti della decisione fatta con l’introduzione della tecnologia del calcio. In questo momento cila vita, alcuni episodi sono in grado di cambiare le sorti di un campionato”. Dello stesso avviso ...