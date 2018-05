laragnatelanews

: Il Basilico, proprietà ed usi – non solo alimentari - MaurizioMurgia : Il Basilico, proprietà ed usi – non solo alimentari - evyna : Il Basilico, proprietà ed usi - non solo alimentari - - MaurizioMurgia : Il Basilico, proprietà ed usi – non solo alimentari -

(Di lunedì 7 maggio 2018) “Gli Spaghetti con pomodori freschie scaglie di Parmigiano penso che sia tra i miei piatti preferiti. A primavera, cuocere la pasta al-dente e ripassarla in padella con pomodori spezzettati freschi, solamente scottandoli con l’aggiunta di poco olio e acqua di cottura – per non farli attaccare – e a fine cottura aggiungere parmigiano espezzettato a mano, riempe palato e narici, inebria e soddisfa, l’appetito e quella bella sensazione di mangiare un piatto classico si, ma che ha dentro il gusto della semplicità. Ilinfatti, come il profumo dei rami dei pomodori e pochi altri profumi di cose naturali, mi fanno tornare indietro nel tempo. Alpoi si associa la bella stagione, tutti quei piatti freschi di quando si torna dal mare, o anche semplicemente il gusto di comprare le piante da mettere sul balcone o nel giardino. ...