Il Barcellona riconosce contatti per Griezmann

(Di lunedì 7 maggio 2018) Il presidente del, Josep Maria Bartomeu, ha riconosciuto oggi che nel mese di ottobre ha avutoper discutere dell’attaccante francese Antoine, ma ha ammesso che non si è ancora parlato con l’Atletico Madrid, che detiene il cartellino del giocatore “Noi non parliamo di giocatori di altre squadre. Stiamo analizzando la stagione e vedremo quello che faremo con acquisti e cessioni. Non ho mai incontratoalle Baleari. Non ho parlato con lui quest’anno, l’ho fatto con un suo rappresentante ad ottobre”, ha spiegato Bartomeu in un’intervista a RAC1. Il presidente delha garantito poi che l’attuale allenatore, Ernesto Valverde, resterà nella prossima stagione sulla panchina blaugrana ed ha negato le voci di un possibile esonero che è uscito sulla stampa dopo l’eliminazione in Champions ...