Il 12 maggio il primo plogging bolzanino

Il primo Mi Store italiano aprirà il 24 maggio a Milano : Sarà inaugurato il 24 maggio a Milano il primo Mi Store italiano e il produttore cinese ce lo ricorda attraverso un posto sulla pagina ufficiale Facebook. L'articolo Il primo Mi Store italiano aprirà il 24 maggio a Milano proviene da TuttoAndroid.

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Shapovalov e Gasquet superano il primo turno : Nella prima giornata di incontri del Masters 1000 di Madrid sono il talentuoso canadese Denis Shapovalov ed il francese Richard Gasquet a mettersi in evidenza nei due incontri in programma sul rosso spagnolo. La terra battuta rapida ha esaltato le qualità ed il gioco del nordamericano, dominatore della scena contro lo statunitense Tennys Sandgren (6-1 6-4 in appena 55′ di partita). A suon di sbracciate di dritto e rovescio, il 19enne ...

PRIMO maggio - IL PRECARIO PROVOCA IL SINDACO BRIVIO : 'FACCIAMO CAMBIO DI LAVORO' : So bene che le condizioni del mercato del lavoro non dipendono dal SINDACO di Lecco, ma credo che la politica serva a cambiare le cose, non a ratificare lo stato dell'arte e credo quindi che anche ...

Meteo di maggio : primo mese dell'anno a 40°C - tra storia e previsione : La previsione dei 2 centri Meteo più importanti del mondo occidentale: quello che diffonde le GFS americane e ECMWF europee, prospettano per l'Europa l'influenza di correnti oceaniche, perciò non ...

Ne Il trono di spade su Sky Atlantic il primo incontro tra Arya e Jaqen H’ghar : trame episodi del 3 e 10 maggio : Torna l'appuntamento con la maratona de Il trono di spade su Sky Atlantic: il canale 110 di Sky sta ripercorrendo da ormai oltre un mese tutte le sette stagioni di Game of Thrones, e nella serata di questo giovedì 3 maggio saranno proposti due episodi della seconda stagione della serie. Si tratterà nello specifico del quinto e del sesto, intitolati "Il fantasma della fortezza" ("The Ghost of Harrenhal" in lingua originale) e "Vecchi e nuovi ...

Francesca Michielin al Primo maggio : «Essere qui insieme ascoltarsi e abbracciarsi è bellissimo» : Francesca Michielin al Primo Maggio 'essere qui insieme ascoltarsi e abbracciarsi è bellissimo' Reduce da uno strepitoso secret concert fatto alla fermata della Metro A di Roma a Flaminio, Francesca ...

AMBRA ANGIOLINI - MAGLIA DA 300 EURO AL CONCERTO DEL PRIMO maggio/ Il popolo dei social si spacca ma lei... : AMBRA ANGIOLINI e il maglione da 400 EURO al CONCERTOne: “L'Italia è allo sbando e ci preoccupiamo di questo?”, critiche per la scelta di look dell'attrice romana.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:54:00 GMT)

Georges Méliès : il primo doodle a 360 gradi rende omaggio al mago del cinema : Google celebra l'illusionista e padre degli effetti speciali del cinema con un'animazione interattiva che ricrea il suo studio e alcune delle sue mirabolanti...

Ambra Angiolini : maglia da 300 euro al concerto del primo maggio/ “Ci piaci come allora…” il sostegno dei fan : Ambra Angiolini e il maglione da 400 euro al concertone: “L'Italia è allo sbando e ci preoccupiamo di questo?”, critiche per la scelta di look dell'attrice romana.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:01:00 GMT)

Primo maggio : Sfera Ebbasta e lo 'sfregio ai comunisti' - polemica post concerto Video : Erano in settantamila ieri a Piazza San Giovanni Laterano a Roma per il concerto del 1 Maggio, organizzato dai sindacati per la festa dei lavoratori, come da consuetudine. Un evento che, per la prima volta da molti anni, ha spalancato le porte alla musica dei giovani, quella che non passa più di tanto in radio e in TV, ma fa grandi numeri su YouTube e Spotify. Il Primo Maggio più rap e giovane di sempre: la musica sta cambiando, in tutti i ...

Volley : dal 7 maggio primo collegiale della nazionale maschile : ROMA - Parte la stagione della nazionale Seniores maschile. Il tecnico azzurro Gianlorenzo Blengini ha convocato per lunedì 7 maggio, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, ...

Sea of Thieves : Rare aggiunge tantissimi nuovi elementi cosmetici e anticipa i contenuti del primo evento speciale di maggio : Nel primo mese e mezzo dal lancio di Sea of Thieves Rare si è occupata di pubblicare una miriade di update che sono intervenuti su bug e problemi segnalati dai giocatori, mentre una parte della community si lamentava insistentemente della carenza effettiva di contenuti che affliggeva il titolo piratesco dello studio britannico.Nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo video diario con il quale hanno inaugurato una seconda ...

Primo maggio nel mondo - FOTO : Un Primo Maggio dedicato a tutti i lavoratori, ma anche , o soprattutto, alla sicurezza sul lavoro e a tutto il mondo dei "nuovi" lavoratori - dai migranti ai rider, alle altre categorie emerse negli ...

Concerto Primo maggio - Roma esibizioni / Foto - i ringraziamenti di Ermal Meta e Ultimo : Da Gianna Nannini a Cosmo, passando per Lo Stato Sociale, Carmen Consoli e Le Vibrazioni: tante emozioni per il Concerto del Primo Maggio. Le esibizioni della festa. (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:08:00 GMT)