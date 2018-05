I veti incrociati tra i partiti spingono il Paese verso nuove inconcludenti elezioni in autunno : Dopo più di due mesi il terzo giro di consultazioni tra i partiti effettuato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dovuto constatare il permanere dello stallo, con i partiti fermi sulle posizioni del 5 marzo...

Cosa può fare Mattarella se i partiti si incaponiscono sui veti incrociati : Giornata di attesa quella di oggi nei palazzi della politica. Si aspetta infatti l'esito del voto in Friuli Venezia Giulia, indicato dal centrodestra come nodo cruciale. Si aspetta la decisione del Pd, dopo le parole di Matteo Renzi in risposta alla lettera appello di Luigi Di Maio e la controreplica del capo politico di M5s. Si aspetta che il dialogo tra Lega e M5s riparta, nonostante la contrarietà di Silvio ...

Il M5S brucia le consultazioni : «No a Berlusconi - ora parliamo al Pd» veti incrociati : chi è contro chi : Il capogruppo Toninelli: «Con Forza Italia impossibile scrivere un patto di governo». E Toti chiude a un accordo centrodestra-dem: «Gli italiani non hanno votato per questo»

Salvini insiste sul punto - basta veti incrociati - e assume un atteggiamento zen : Matteo Salvini condanna fermamente l'attacco missilistico i n Siria condotto nella notte da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. 'Pazzesco', un intervento 'pericolosissimo' perché rischia di ...

DOPO LE CONSULTAZIONI/ La soluzione di Mattarella c'è ed è nascosta nei veti incrociati : Mattarella sta decidendo cosa fare. Davanti alla formula prescelta, quanto più alcuni partiti si mostreranno resistenti, tanto più emergeranno le loro responsabilità. GIULIO M. SALERNO(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 06:03:00 GMT)IL PIANO DI Mattarella/ Rompere il centrodestra e consegnare Salvini a Di Maio, di M. MaldoSONDAGGI/ Se Di Maio si allea con la Lega perde il 45% di voti, int. a A. Noto

Siria - il piano di Trump : raid aerei prolungati. veti incrociati all'Onu : ... che portò il mondo sull'orlo di uno scontro nucleare. L'indurirsi delle posizioni della Casa Bianca corrisponde però all'ingresso del nuovo consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, un ...

Governo - dal pre-incarico al mandato esplorativo : Mattarella pronto al pressing sui partiti per rompere i veti incrociati : Un terzo giro di consultazioni, altri giorni di tempo, pre-incarichi, un mandato esplorativo, addirittura una nuova “commissione di saggi“, fino al Governo del presidente. Mentre i partiti continuano la loro guerra di trincea – ciascuno ben nascosto dietro ai sacchi di sabbia – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia a dare qualche colpo di gas. Secondo i quirinalisti di diversi giornali le opzioni sul ...

Siria : all'Onu probabili tre veti incrociati Usa-Russia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 aprile : Dopo la domenica dei veti incrociati e delle fumate nere - scontato il fallimento anche del secondo giro di consultazioni : Il centrodestra Il “vertice inutile” di Arcore per il terzo giro a fine mese Salvini-Meloni contro Silvio: “Nessun accordo con Renzi & C”. La strategia: prendere tempo di Fabrizio d’Esposito Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio W la squola. “BUONA PASCQUA A TUTTI” (Roberto Caon, deputato FI, Twitter, citato da www.nonleggerlo.it, 31.3). E poi dicono che 5Stelle e Forza Italia sono incompatibili. I moderati/1. “M5S nuoce alla ...

Dietro i veti incrociati si conferma la sintonia tra Di Maio e Salvini : no a governi di scopo : Il primo giro di consultazioni al Colle si è concluso come previsto con una fumata nera. Al di là dell'apparente distanza ancora una volta grande sintonia si avverte tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, su un punto dirimente: entrambi hanno escluso governi a tempo o di scopo...