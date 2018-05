I va al 24 | 2% | la spada di Damocle è l' esercizio provvisorio Senza governo scattano gli

Su Luigi di Maio una spada di Damocle : il limite dei due mandati. Beppe Grillo non vuole eliminare la regola : C'è un motivo che esula dall'imbuto della formazione del governo e dalle facili ironie sull'approssimata conoscenza dei meccanismi istituzionali per il quale Luigi Di Maio lunedì ha chiesto che si vada al voto, e ha posto come deadline giugno. Nella grammatica lessical- regola mentare del Movimento 5 stelle ha un nome chiaro: limite di due mandati. Il capo politico è tornato oggi ad attaccare su Twitter Matteo Salvini e il suo ...

"Oggi mi libero da una spada di Damocle : da molti anni sono positiva all'Hiv. Non volevo dirlo ma un mio ex mi minacciava di farlo" : Conchita Wurst è sieropositiva, lo ha rivelato lei stessa in un post su Instagram diretto ai fan. La vincitrice dell'Eurovision ha preso la decisione di pubblicare questa informazione poiché un ex ragazzo ha minacciato di renderla pubblica."Oggi è il giorno in cui mi libero da una Spada di Damocle: da molti anni sono positiva all'Hiv", scrive in tedesco sul suo profilo, "Tutto ciò in realtà è irrilevante ...