I sondaggi per le nuove elezioni politiche

Test Invalsi seconda superiore 2018/ Prove italiano e matematica : ma un sondaggio degli studenti le boccia... : Test Invalsi seconda superiore 2018, Prove italiano e matematica: come funzionano: da oggi quiz al computer. Le ultime notizie tra polemiche e boicottaggi(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:59:00 GMT)

sondaggi al 5 Maggio - ecco qual è l'unico partito che sta perdendo i consensi : Sono ormai passati due mesi dalle elezioni del 4 Marzo 2018, ma ancora ben poco si sa su come si risolverà questo stallo politico che vede necessariamente la presenza di una Maggioranza parlamentare con Lega Nord o Movimento 5 Stelle che rappresentano in modo chiaro i due movimenti che sono usciti vincitori dalle elezioni politiche. Ben poche sono le speranze di un'intesa alle consultazioni di lunedì quando il Presidente della Repubblica, Sergio ...

Juve - sondaggi esplorativi per Deschamps : Secondo Rai Sport , il favorito per la panchina della Juventus è Max Allegri anche per il prossimo anno. Ma tra i sondati c'è stato Didier Deschamps , il suo sarebbe un ritorno ed è un pallino bianconero; mentre ...

sondaggi elettorali - Noto per Qn : “Pd in calo al 15 - 5% - crescono M5s (35%) e Lega (22 - 5%). Male Forza Italia” : Dopo due mesi di trattative senza esito, le intenzioni di voto degli italiani offrono un quadro chiaro della situazione politica: Movimento 5 Stelle e Lega di Salvini sono gli unici partiti in grado di aumentare il loro consenso, con Pd e Forza Italia in evidente difficoltà. È la fotografia scattata dal Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano Nazionale. Si tratta delle intenzioni di voto rilevate a due mesi esatti dal voto del 4 marzo. Il ...

cia * ' Quattro sondaggi di Agire : per dare voce ai cittadini e costruire insieme il Trentino che vogliamo ' - : MAGGIO sondaggio rivolto ai giovani, ai loro bisogni, al loro futuro, alle loro oppinioni per orientare insieme le priorità delle nostra politica. GIUGNO sondaggio sulla trasparenza, la giustizia e ...

SALVINI - “GOVERNO CON M5S PER LEGGE ELETTORALE”. sondaggi - BOOM LEGA/ Elettori bocciano accordo Pd-M5s : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:45:00 GMT)

sondaggi politici : M5S in picchiata - nuovo record per la Lega di Salvini : Brusco risveglio per il M5S a inizio maggio, Lega Nord che invece raggiunge un nuovo massimo storico a livello nazionale. I Sondaggi politici dell'istituto Index Research fotografano una situazione che vede in difficoltà Luigi Di Maio, dopo l'accordo saltato con il Partito democratico. In ascesa, invece, Matteo Salvini. Il numero uno del Carroccio conferma l'ottimo momento attraversato dopo il post-elezioni, tanto da guadagnare ulteriormente ...

sondaggio Piepoli - Matteo Salvini e il centrodestra sfiora il 40 per cento : maggioranza vicina anche col Rosatellum : ' Vittoria virtuale del centrodestra ' e 'tendenziale ristagno del M5S e del suo leader'. Nicola Piepoli nel suo Sondaggio per la Stampa rivela che la Lega sta crescendo esponenzialmente: 'Nelle ...

Gig Economy : un sondaggio alla scoperta del fenomeno dei "lavoretti" : ... ossia l' economia dei lavoretti che si trovano tramite App e piattaforme dedicate e che è ormai in continua espansione. 'Nascono 4 o 5 app al giorno, ormai - commenta il segretario generale della ...

La Lega vola e supera il 21% nei sondaggi - il 66% degli elettori non vuole un governo Pd-M5S : Gli elettori non vedono di buon occhio l'ipotesi di un governo Pd-M5S e il 66% degli intervistati si dichiara contrario a questa opzione. A due mesi dalle elezioni, la Lega continua a crescere nei sondaggi e tocca quota 21.6%, in netta crescita.Continua a leggere

Paolo Gentiloni - il sondaggio clamoroso : dalle elezioni a oggi ha guadagnato il 2% di gradimento personale : Gli altri si battono di qua e di là. Dentro e fuori dalle consultazioni, a torno nudo in spiaggia, a fare comizi in tv da Fazio. Lui fermo. O quasi. A seguire gli affari correnti: una composta ...

Al via il sondaggio per il nuovo singolo di Biagio Antonacci per l’estate 2018 : quale sarà? : Il nuovo singolo di Biagio Antonacci sarà per l'estate 2018. Ad annunciarlo è l'artista di Rozzano, che si appresta a riprendere il tour per Dediche e Manie dal Pal'Art di Acireale. Come accaduto per il secondo singolo Fortuna che ci sei, Biagio Antonacci ha scelto di interpellare i fan per avere un'idea di quello che potrà essere il brano con il quale incorniciare l'estate 2018. I brani da scegliere sono Sei nell'aria e Vorrei amarti. I ...