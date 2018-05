huffingtonpost

: I peones sperano nel miracolo di San Mattarella per non perdere il seggio in Parlamento - MPenikas : I peones sperano nel miracolo di San Mattarella per non perdere il seggio in Parlamento -

(Di lunedì 7 maggio 2018) "Serve undi San". L'esclamazione in Transatlantico di un deputato di M5s che chiede l'anonimato può essere presa come indicativa dei sentimenti e delle perplessità dei parlamentari di tutti i gruppi davanti all'ipotesi di un voto a luglio. Per molti di loro, alla prima legislatura, si chiuderebbe una esperienza politica prima ancora aver capito in cosa consista.I più abbottonati sono i pentastellati che avranno in serata una assemblea congiunta di senatori e deputati e che a taccuini aperti non parlano. Andrea Cecconi, eletto nell'uninominale a Pesaro con il M5s ma espulso per la questione dei rimborsi nella precedente legislatura, spiega: "Nel centro Italia molti degli eletti nell'uninominale, che sono stati presi tra i non iscritti al Movimento, non verranno rieletti: quei collegi sono stati vinti per 250-500 voti e il centrodestra in quelle ...