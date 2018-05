I misteri di tre esistenze intrecciate | ' L' esercizio del distacco' di Mary B Tolusso

Fortnite : spunta una misteriosa immagine che potrebbe essere collegata alle ormai famose meteore : Come già vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, i tantissimi giocatori impegnati nell'apprezzato Fortnite hanno assistito alla comparsa di misteriose comete nei cieli del gioco di Epic.Ad oggi, ancora non si è scoperto il significato di questo fenomeno e gli utenti stanno indagando a fondo. Alcuni si trovano concordi nel ritenere che la comparsa delle meteore sia legata all'imminente arrivo di una nuova modalità ma, per ora, ancora non sono ...

Astronomia - misterioso segnale catturato da 4 telescopi di ultima generazione : potrebbe rivelare i segreti della materia oscura : E’ pronta ad entrare in azione la task force internazionale che mira a svelare i segreti della materia oscura di cui e’ composto il 95% della massa dell’Universo: a guidarla e’ Nico Cappelluti, astrofisico italiano all’Universita’ di Miami, che sulla rivista The Astrophysical Journal ha appena pubblicato la scoperta di un misterioso segnale, catturato da ben quattro telescopi a raggi X, che potrebbe ...

Il misterioso campo magnetico degli oceani mappato con estrema precisione dallo spazio : I satelliti che girano intorno alla Terra hanno mappato una forza invisibile con un dettaglio ineguagliabile: il campo magnetico creato dalle correnti degli oceani del pianeta. La maggior parte delle persone conosce il potente campo magnetico prodotto dal nucleo di ferro fuso della Terra, ma si sa poco del campo generato dai suoi oceani. Per questo l’Agenzia Spaziale Europea ha deciso di mandare 3 identiche sonde spaziali (lanciate nel 2013 e ...

Justin Bieber : già passato oltre Selena Gomez? Avvistato con una misteriosa bionda : Sembra che Justin Bieber non stia passando solo soletto questo momento di pausa dalla relazione con Selena Gomez. [arc id=”46aca3ce-fe36-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Mentre Sel si trova in Australia per una conferenza della chiesa Hillsong, il cantante è stato Avvistato tutto sorrisi mentre andava al concerto di Craig David a Los Angeles. Durante lo show, è stato visto in compagnia di una misteriosa bionda, mentre le teneva un braccio ...

“È sparito”. Francesco Monte - è giallo. Era tutto pronto per il “grande evento” ma qualcosa è andata storta e non si sa che ne sarà di lui. E mentre la vicenda di fa sempre più misteriosa - ecco cosa sospettano in tanti : Per Francesco Monte l’Isola dei famosi doveva essere una sorta di riscatto. Qualche mese prima l’ex tronista era stato lasciato in diretta dalla sua fidanzata, Cecilia Rodriguez che, concorrente del Grande Fratello Vip, aveva perso la testa per Ignazio Moser, anch’egli concorrente dello stesso reality. Tra Cecilia e Ignazio non c’è stato nulla (di concreto) finché Cecilia non ha chiarito con Francesco: si sentiva troppo in colpa nei confronti ...

Trovato impiccato in treno uomo dei misteri Sindona e Andreotti : Genova, 15 mar. , askanews, E' stato identificato il corpo dell'anziano Trovato impiccato ieri sera nel bagno di un treno Thello alla stazione di Savona. Si tratta di Osvaldo Cocucci, italo-argentino ...

Impiccato in treno è Osvaldo Cocucci - l'uomo dei misteri italiani : E' stato identificato il corpo dell'uomo ritrovato senza vita ieri a bordo di un treno alla stazione ferroviaria di Savona: si tratta di Osvaldo Cocucci, 88 anni, italoargentino il cui nome è legato ...

Orrore di Latina - tre inchieste sui misteri del carabiniere killer : Inviato a Latina Ora sono in molti a chiedersi cosa non abbia funzionato, chi non abbia saputo interpretare i tanti campanelli d'allarme sulla tragedia di due giorni fa nella palazzina di via Collina ...

Tre Honor misteriosi con display 18 : 9 sono stati approvati dal TENAA : Il TENAA ha approvato tre smartphone Honor di cui al momento non conosciamo il nome, ma le sole sigle prodotto e un paio di specifiche tecniche L'articolo Tre Honor misteriosi con display 18:9 sono stati approvati dal TENAA è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.