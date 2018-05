I costi della retrocessione | l’impatto finanziario sui club di Premier League

Effetto Cap sulla Rc auto - l’indirizzo di casa pesa nei costi della polizza : Dimmi dove abiti e ti dirò che Rc auto paghi. Una recente analisi che il portale di comparazione Facile.it ha svolto in alcune grandi città italiane, mostra come il codice di avviamento postale influisca sul costo dell’assicurazione. In breve: stesso assicurato, stessa automobile, stesso attestato di rischio, stessa città di residenza, ma tariffa Rc auto diversa per Effetto del Cap. Vivere in un quartiere o anche soltanto in una via a ...