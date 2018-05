I convocati azzurri per la tappa di Coppa del Mondo ad Antalya

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Antalya 2018 : l’elenco dei convocati azzurri per la prova in Turchia : Torna protagonista la Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Dopo l’appuntamento di Shanghai, dove la Nazionale italiana si è messa in grande evidenza (un argento ed un bronzo), gli azzurri si preparano alla prossima sfida ad Antalya (Turchia), programmata dal 21 al 26 maggio, presentandosi con i migliori rappresentanti a disposizione. Nell’arco olimpico il Bel Paese potrà contare su Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Marco ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per il raduno di Mantova : 26 azzurri in ritiro fino al 22 maggio : Sono 26 gli azzurri convocati dal DT Guglielmo Guerrini per il raduno della nazionale italiana di Canoa velocità a Mantova: la nostra selezione sarà impegnata sulle acque virgiliane fino al 22 maggio. A farla da padrone il kayak maschile, con 15 azzurri chiamati. Per quanto riguarda la canadese, 6 donne e 5 uomini completano il quadro dei selezionati. KAYAK SENIOR MASCHILE C. S. CARABINIERI: Alessandro GNECCHI S.C. TICINO PAVIA: Manfredi ...

Volley - Nations League 2018 : la prima lista dell’Italia. Gli azzurri convocati : tornano Zaytsev e Juantorena - assente Vettori! : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha comunicato la prima lista di 26 atleti in vista della Nations League, nuova competizione che sostituisce la World League. Il coach piemontese dovrà poi ridurre il gruppo a 21 giocatori entro il prossimo 15 maggio, alla vigilia del primo weekend di gare in Serbia. Spiccano naturalmente gli annunciati rientri di Ivan Zaytsev (dovrebbe giocare da opposto) e di Osmany Juantorena che ...

Atletica - Mondiali di marcia a squadre 2018 : i convocati dell’Italia. Giorgi e Palmisano guidano gli azzurri a Taicang : Nel weekend del 5-6 maggio si disputeranno i Mondiali a squadre di marcia. A ospitare l’evento sarà Taicang, città cinese che accolse la manifestazione anche nel 2014. L’Italia sarà presente all’evento con 19 atleti (12 uomini e 7 donne). Gli azzurri sono partiti in questi giorni in modo da abituarsi al fuso orario e alle condizioni climatiche del posto. La nostra Nazionale si affida soprattutto ad Eleonora Giorgi (quinta ...

Tennistavolo - i convocati dell’Italia per i Mondiali a squadre. Obiettivo promozione per i team azzurri : Inizieranno domenica 29 aprile i Mondiali a squadre di Tennistavolo, che si disputeranno ad Halmstad, in Svezia. L’Italia è relegata con entrambi i team, maschile e femminile, in Second Division: Obiettivo comune dunque sarà quello di essere promossi in Championship Division (24 posti), opportunità riservata a due sole nazionali. Al maschile l’Italia è al 27° posto in classifica ed è la testa di serie del Gruppo G, dove affronterà ...

Under 16 - 20 azzurrini convocati per doppia amichevole con Francia : La Nazionale Under 16 è attesa da due importanti appuntamenti internazionali: il Torneo Uefa a San Marino e una doppia amichevole contro la Francia. Vista la concomitanza delle gare, sono state formate per l’occasione due squadre distinte, la prima affidata a Patrizia Panico e la seconda a Daniele Zoratto. Proprio quest’ultimo ha convocato oggi 20 azzurrini, che parteciperanno ai due match contro i pari età francesi, in programma ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : i convocati dell’Italia - 22 azzurri per la promozione : L’Italia è pronta per disputare i Mondiali Prima Divisione 2018 di Hockey ghiaccio, in programma a Budapest (Ungheria) dal 22 al 28 aprile. La nostra Nazionale partirà con l’obiettivo di conquistare la promozione e se la dovrà vedere con la Polonia, i padroni di casa, Kazakhstan, Gran Bretagna, Slovenia. Questi i 22 azzurri convocati: 14 sono stati confermati rispetto ai Mondiali Top Division dello scorso anno, mentre cinque ...

Europei under 17 : 25 azzurrini convocati per la preparazione alla fase finale : Per la prima volta nella sua storia la Figc parteciperà con quattro nazionali giovanili alla fase finale dei rispettivi Campionati Europei. La prima a scendere in campo sara’ la Nazionale under 17 maschile, che dal 4 al 20 maggio in Inghilterra affrontera’ i padroni di casa, la Svizzera e Israele nell’ultimo atto del torneo continentale. Il tecnico Carmine Nunziata ha convocato 25 giocatori per il raduno di preparazione in ...

Judo - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Fabio Basile nella nuova categoria - torna Rosalba Forciniti - Gwend da medaglia : 16 azzurri a Tel Aviv : Gli Europei 2018 di Judo si disputeranno a Tel Aviv (Israele) dal 26 al 28 aprile. L’Italia sarà presente con 16 atleti (7 donne e 9 uomini). Come ha dichiarato il Presidente Domenico Falcone, sarà una Nazionale molto competitiva che potrà schierare due medaglie olimpiche: Fabio Basile, Campione Olimpico a Rio 2016, che si cimenterà nella nuova categoria di peso (73kg) e Rosalba Forciniti che torna sul palcoscenico continentale dopo una ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo : saranno 26 gli azzurri in gara : Si sono concluse a Mantova le gare di selezione per la formazione della squadra italiana di Canoa velocità che prenderà parte alla prima tappa di Coppa del Mondo a Duisburg, in Gernania, a fine maggio. Il DT Guglielmo Guerrini, sulla base della somma dei tempi fatti registrare sulle varie distanze, ha selezionato 26 atleti, dei quali 15 nel kayak maschile, 6 nel kayak femminile e 5 nella canadese maschile. Di seguito l’elenco completo dei ...

Volley - Europei U18 2018 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Slovacchia - 12 azzurrini all’assalto : Vincenzo Fanizza, CT della Nazionale Italiana U18 di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per gli Europei di categoria che si disputeranno a Zlin (Repubblica Ceca) e Puchov (Slovacchia) dal 7 al 15 aprile. Questi i 12 azzurrini chiamati agli ordini: PALLEGGIATORI: Paolo Porro, Leonardo Ferrato SCHIACCIATORI/OPPOSTI: Gianluca Dal Corso, Tommaso Stefani, Piervito Disabato, Alessandro Michieletto, Francesco Leoni, Alberto ...

Pentathlon - i convocati dell’Italia per il collegiale di aprile. Sono 18 gli azzurri che andranno al Sestriere : Approfittando di un mese di aprile privo di gare senior, il Pentathlon moderno in casa Italia propone un lungo ritiro in altura: al Sestriere, dall’8 al 28 (in due step, dall’8 al 19 e dal 22 al 28) saranno ben 18 gli azzurri impegnati, secondo le convocazioni diramate dal DT Claudio Rossetto. Gli uomini saranno 10: Riccardo Agazzotti, Matteo Cicinelli, Alessandro Colasanti, Daniele Colasanti, Riccardo De Luca, Valerio Grasselli, ...

Volley - quando torna in campo l’Italia? La stagione degli azzurri pronta a scattare - parte la marcia verso i Mondiali. Quali convocati? Date - avversarie e programma : Cresce l’attesa per il ritorno in campo della Nazionale Italiana di Volley maschile. Avevamo lasciato gli azzurri a metà settembre, festanti in Giappone per la medaglia d’argento conquistata alla Grand Champions Cup dopo le cocenti delusioni raccolte tra Europei e World League. Le nostre stelle si stanno cimentando nei playoff scudetto ma ormai mancano poco più di due mesi al debutto stagionale, la marcia di avvicinamento alla calda ...