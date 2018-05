I 18enni viaggeranno gratis in treno verso i Paesi UE

Blastingnews

(Di lunedì 7 maggio 2018) Ipotranno raggiungere idell’Unione Europea attradei viaggi gratuiti. Il progetto sarà attivo cominciando da questa estate ed i neo-maggiorenni avranno la possibilità di viaggiare per un massimo di 30 giorni. La notizia ufficiale è stata annunciata dal commissario europeo per l'istruzione e la gioventù, Tibor Navracsics. Questa iniziativa, che si applicherà anche negli anni successivi, darà la possibilità a tutti idi poter viaggiare gratuitamentetutti idell'Unione Europea. Secondo le prime previsioni, durante il 2018 potrebbero partire tra i 20-30 mila appena maggiorenni. Come funzionerà questo progetto? Esistono alcune regole e servono alcuni requisiti per avere questa possibilità. Secondo i responsabili di questa iniziativa, possono partecipare tutti i cittadini europei che compiono 18 anni entro il primo luglio 2018. Sono annunciati due ...