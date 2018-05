Huawei Mate 20 ed un iPhone 2019 potrebbero avere la tripla fotocamera posteriore

Valutazione dei vecchi Huawei P9 - P10 e Mate 9 : l’azienda concede buoni per l’usato : Più di qualche nostro lettore si starà chiedendo quale sia la Valutazione dei vecchi Huawei P9 ma pure dei più recenti P10 e del sempre valido Mate 9. Esiste un programma ufficiale che attesta il valore dell'usato e fornisce in cambio buoni da spendere su nuovi acquisti di smartphone o altri dispositivi? Certo che si, si tratta dell'iniziativa Huawei Experience Store Trade-in. Destinatari del programma sono tutti coloro che posseggono alcuni ...

Huawei P9 - Mate 8 - Honor 8 e Honor 6X arriva Android Oreo 8.0 Beta ma solo in Cina : Ufficializzato il programma Beta test per Android Oreo 8.0 sui dispositivi Huawei P9, Mate 8, Honor 8, Honor 6X e Honor Note 8 ma sfortunatamente al momento solo in Cina. Nonostante l’aggiornamento al sistema operativo mobile Android Oreo 8.0 è diventato ufficiale un anno fa, ci sono ancora molti dispositivi Huawei che non l’hanno ancora ricevuto, nonostante siano in lista per riceverlo.Huawei P9, Mate 8, Honor 8 e Honor 6X ...

Huawei Mate 8 - P9/P9 Plus - Honor 8 - Note 8 - V8 e 6X ricevono la beta di Android Oreo in Cina : Android 8.0 Oreo arriva, per il momento solo in Cina, su Huawei Mate 8 e P9 e su Honor 8, Honor Note 8 e Honor 6X, con l'interfaccia EMUI 8.0. L'articolo Huawei Mate 8, P9/P9 Plus, Honor 8, Note 8, V8 e 6X ricevono la beta di Android Oreo in Cina proviene da TuttoAndroid.

Via ufficiale all’aggiornamento Android Oreo per Huawei Mate 10 Lite : situazione al 2 maggio : Ci sono importanti novità che possiamo analizzare oggi 2 maggio per quanto riguarda il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Pochi giorni fa ho condiviso con voi i riscontri da parte di TIM, secondo cui la diffusione sarebbe scattata a partire dalla metà di maggio, aprendo in questo modo le porte ad un pacchetto software per uno smartphone che in Italia ha ...

Tempistica Huawei Mate 10 Lite sull’aggiornamento Oreo : novità importanti da TIM : Si parla poco in questo periodo di uno smartphone molto popolare in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite. Complice un rapporto tra qualità e prezzo molto interessante, infatti, lo smartphone è andato incontro a volumi interessanti di vendite tra la fine del 2017 e lo scorcio iniziale del 2018, al punto che tutti oggi si chiedono quando sarà possibile toccare con mano una volta per tutte l'aggiornamento del sistema operativo ...

Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile : Nokia 8 - Huawei P20 Pro - Sony Xperia XZ2 - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 27 aprile su store online sono: Nokia 8, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile: Nokia 8, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Gal Gadot pubblicizza Huawei Mate 10 Pro…con un iPhone : Gal Gadot, popolare attrice, modella e Chief Experience Officer di Huawei, ha pubblicato su Twitter un video pubblicitario per Huawei Mate 10 Pro, ma lo ha fatto utilizzando un iPhone: c'è chi non ha potuto fare a meno di notarlo... L'articolo Gal Gadot pubblicizza Huawei Mate 10 Pro…con un iPhone proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8 - ASUS ZenFone 5 - ZenFone Max Pro - ZenFone Max Plus M1 - Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) : Oggi pioggia di aggiornamenti per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A7 e A3 (2017). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Ecco un primo assaggio di Android P su Huawei Mate 10 Pro : Quest'oggi vi mostriamo le prime immagini di Android P in esecuzione su Huawei Mate 10 Pro. La build in questione mostra poco dell'estetica di Android P vista nella Developer Preview e viene identificata come EMUI 8.2, ma XDA suggerisce che, dal punto di vista della numerazione, Huawei potrebbe passare direttamente alla EMUI 9.0. L'articolo Ecco un primo assaggio di Android P su Huawei Mate 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 finale ha una data! : Huawei Mate 10 Lite molto presto riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0: ecco la data svelata da Huawei Pakistan.I più attenti sanno che Huwei Mate 10 Lite quando è stato presentato al grande pubblico lo scorso ottobre 2017 era l’unico della famiglia Mate 10 ad non utilizzare il sistema operativo Android Oreo.Infatti Mate 10 e 10 Pro sono stati nativamente messi sul mercato con Oreo e interfaccia ...

Arriva Huawei Mate RS Porsche Design : Huawei Mate RS Porsche Design sarà disponibile dai primi di maggio e vanta caratteristiche esclusive. Tra queste il primo Design con doppio fingerprint con un innovativo sistema di riconoscimento dell’impronta digitale sulla schermata, il primo processore d’intelligenza artificiale al mondo e la tripla fotocamera Leica da 40 MP. LEGGI ANCHELa Porsche guidata da uno smartphone Sinuoso Il Design dello smartphone lo avvicina alle linee curve ...

Si unisce all’aggiornamento Oreo l’amato Huawei Mate 10 Lite : roll-out partito : Si unisce alla festa dell'aggiornamento Oreo anche Huawei Mate 10 Lite, l'ottimo low-cost dell'ultima serie Mate, purtroppo venuto fuori dalla scatola con Nougat installato di default, a differenza dei suoi due fratelli, Mate 10 e Mate 10 Pro, entrambi equipaggiati fin dal lancio con la versione biscottata dell'OS mobile di Google. Una decisione che aveva fatto a lungo discutere, ed adesso sedata da questo passaggio che sancisce anche per Huawei ...

Arriva in Italia l’aggiornamento B134 su Huawei Mate 10 Lite : per no brand Dual SIM : Risulta in diffusione per Huawei Mate 10 Lite l'aggiornamento B134, rilasciato anche in Italia via OTA a bordo degli esemplari no brand Dual SIM. Si tratta di un pacchetto che Arriva ad un mese circa dalla precedente release, quella che aveva integrato le novità del Face Unlock. Questa volta il produttore sembra aver ridimensionato un po' il tiro, limitando a farcire questa nuova release con modiche per lo più contenitive, volte a migliorare ...

Huawei Mate 10 Lite e i Samsung Galaxy A5 (2017) e A3 (2017) ricevono nuovi aggiornamenti di sicurezza : L'aggiornamento di sicurezza relativo ad aprile è sbarcato su Huawei Mate 10 Lite e sui Samsung Galaxy A5 (2017), Galaxy S7 e Galaxy S7 edge statunitensi L'articolo Huawei Mate 10 Lite e i Samsung Galaxy A5 (2017) e A3 (2017) ricevono nuovi aggiornamenti di sicurezza proviene da TuttoAndroid.