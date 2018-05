umbrianotizieweb

: Norcia, il commissario europeo Hogan al Caseificio del Gruppo Grifo V - Umbria_N_Web : Norcia, il commissario europeo Hogan al Caseificio del Gruppo Grifo V - Umbria_N_Web : Hogan in Umbria. Coldiretti Umbria: agricoltura non paghi conto della Brexit - gbasilietti : Terremoto e agricoltori. In 10 scatti la visita del commissario europeo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale a No… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) UMWEB, La presenza indel Commissario, importante in un'ottica di rilancio delle zone terremotate, è anche l'occasione per ribadire come l', da settore centrale per l'Unione ...